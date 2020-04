¿Por qué es tan difícil averiguar si el coronavirus está en el aire?

Filed to:

Filed to: coronavirus

Imagen : Spencer Platt ( Getty )

Los científicos están debatiendo un aspecto clave del coronavirus que causa el covid-19: si el virus permanece en el aire durante el tiempo suficiente y en una cantidad lo suficientemente grande como para que la transmisión por el aire sea una fuente común de infección. Parece una pregunta bastante simple, pero en realidad representa un gran desafío para los investigadores.



Advertisement

El nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2, infecta el cuerpo principalmente a través del tracto respiratorio de una persona. El virus llega a nuestra garganta, pulmones o nariz, se acomoda dentro de nuestras células y comienza a producir más de sí mismo como una fotocopiadora demente. Algunas de estas copias luego infectan a otras personas a través de de líquido y otras partículas sucias que sus víctimas respiran o expulsan al mundo, así como a través de superficies y objetos contaminados con esas secreciones.



Cada exhalación contiene partículas grandes y pequeñas de humedad. Las partículas más grandes, o gotas, solo pueden viajar una corta distancia antes de tocar el suelo. Sin embargo, las partículas más pequeñas pueden flotar en el aire durante mucho más tiempo antes de que se caigan o se sequen. Entonces, cuando los científicos hablan de un virus en el aire, como el sarampión, dicen que puede sobrevivir intacto dentro de estos aerosoles más pequeños y, por tanto, puede infectar a otros mucho después de que una persona enferma haya salido de la habitación.



Advertisement

Sabemos con certeza que el SARS-CoV-2 se propaga fácilmente a través de gotas más grandes, es por eso que hemos pasado los últimos tres meses tratando desesperadamente de estar al menos a dos metros de distancia el uno del otro. Pasado ese punto, los expertos generalmente están de acuerdo en que el riesgo de contraer el virus a través de las gotas es significativamente menor. Pero si el coronavirus puede transmitirse rutinariamente a través de aerosoles, entonces estas precauciones son demasiado exiguas. Eso sería lo suficientemente malo para la persona promedio, pero es francamente aterrador para los trabajadores de la salud u otros grupos de alto riesgo que pasan la mayor parte del tiempo cerca de personas infectadas.



A mediados de marzo, los investigadores publicaron un estudio en el New England Journal of Medicine que algunos medios de comunicación informaron como evidencia firme de que el virus podría estar en el aire. El experimento encontró que, bajo ciertas condiciones, el virus podría suspenderse en el aire durante al menos tres horas. Pero poco después de la publicación, otros científicos criticaron los informes de los medios sobre el estudio y sus implicaciones, así como el estudio en sí. La semana pasada, varias de estas críticas fueron publicadas en el NEJM como cartas editoriales.



Advertisement

“Solo queríamos señalar que este documento no confirma que haya transmisión de aerosol”, dijo a Gizmodo Sanjay Jain, especialista en enfermedades infecciosas en John Hopkins y uno de los coautores de estas cartas. “Eso no quiere decir que no puede haber transmisión de aerosol, todavía estamos tratando de resolver eso”.



Por un lado, dijo Jain, los investigadores del estudio NEJM no simularon condiciones del mundo real para estudiar el potencial aéreo del virus. En su lugar, utilizaron un dispositivo conocido como nebulizador para crear artificialmente partículas en aerosol. Esa decisión no fue un secreto, pero significa que no puedes asumir que las mismas circunstancias están sucediendo a menudo fuera de un laboratorio.



Advertisement

Sabemos que ciertos procedimientos médicos realizados en pacientes con covid-19, como la ventilación mecánica, pueden crear grandes cantidades de aerosoles infecciosos. Durante estos procedimientos, los trabajadores de la salud necesitan equipos de protección más efectivos, principalmente una máscara de respiración como el N95, para mantenerse seguros. Pero en otros contextos importantes, la evidencia de la transmisión en aerosol de covid-19 es débil, al menos en este momento.



A principios de este mes, por ejemplo, científicos en China publicaron un estudio de caso de un brote de 10 personas probablemente vinculado a un solo cliente que come en un restaurante. El paciente A1 estaba sentado en medio de una fila de mesas en la parte trasera del restaurante, mientras que los otros nueve casos estaban sentados a la derecha o izquierda de la persona. Debido a que todas estas mesas estaban relativamente cerca y en la línea de visión de una unidad de aire acondicionado (AC), los investigadores especularon que el AC transportaba las gotitas de corta vida de la primera persona de un lado a otro a través de las mesas. Sin embargo, si el virus fuera capaz de ser transportado por el aire, otros clientes más alejados también deberían haberse enfermado, argumentaron. Pero ninguno lo hizo.



Advertisement

No hay evidencia cero de transmisión de aerosoles. Algunos estudios han encontrado la huella genética (ARN) del virus en muestras tomadas del aire de las habitaciones del hospital de pacientes infectados o en lugares donde el virus solo podría haber alcanzado si permanecía en el aire, como en los conductos de aire. “Pero estos estudios tienen sus propias limitaciones”, dijo Petros Karakousis, también especialista en enfermedades infecciosas en John Hopkins y otro coautor de las cartas de NEJM al editor. “Las pruebas de PCR comúnmente utilizadas para detectar la presencia del virus por lo general no pueden decirnos si hubiera quedado suficiente virus vivo en el aire para infectar a otra persona”. Por lo tanto, estas pruebas solo pueden encontrar rastros rotos y no infecciosos del virus.



Otros estudios de habitaciones de hospital han encontrado el patrón opuesto, sin signos de virus en el aire. Y algunos estudios de trabajadores de la salud han sugerido que las máscaras quirúrgicas pueden proporcionar tanta protección contra la infección como las máscaras respiratorias N95, incluso durante los procedimientos que podrían generar aerosoles. En este momento, en otras palabras, la evidencia es decididamente mixta.



Advertisement

Eso no significa que no debamos ser lo más cuidadosos posible o que no se necesite más investigación. Los CDC y la Organización Mundial de la Salud todavía recomiendan que los trabajadores de la salud usen máscaras N95 si realizan un procedimiento de generación de aerosoles, por ejemplo. Mientras tanto, algunos trabajadores de la salud han argumentado que más procedimientos, incluidas las compresiones torácicas para la RCP, deben considerarse generadores de aerosoles y requieren equipo de protección adicional.



Si bien saber que el virus no está en el aire no cambiaría la necesidad de distanciamiento físico, podría proporcionar un margen adicional de error a medida que comenzamos a reabrir partes de la sociedad. Para la mayoría de las personas, sigue siendo cierto que lo mejor que pueden hacer para evitar contraer o transmitir el virus es quedarse en casa tanto como sea posible y evitar grandes multitudes y el contacto cercano con personas fuera de su hogar. Sería un buen consejo si el coronavirus puede o no propagarse fácilmente por el aire.