¿Por qué no hay todavía una píldora anticonceptiva para hombres?

La injusticia de nuestro régimen actual de métodos anticonceptivos no necesita mucha explicación. La suficiente como para decir que es raro que en estas fechas que corren no exista todavía un método anticonceptivo masculino. Cada dos años, algún científico dice que está al borde de conseguirlo, pero nunca acaba de despegar el invento.

¿Cuál es exactamente el problema? ¿Es una falta de esfuerzo, de financiación o de qué? ¿Qué responsabilidad tienen la sociedad o la ciencia para que hasta este momento no se haya inventado una forma de control de la natalidad para los hombres? Hemos hablado con una serie de expertos para averiguarlo.

Profesora asociada y directora del Instituto de Bioética Alden March y profesora asociada de obstetricia y ginecología en Albany Medical College

Algunos argumentan que es por la ciencia, ya que es mucho más difícil de controlar a millones de espermatozoides que a un solo huevo. Pero no creo que eso sea todo. Creo que hay muchos otros factores involucrados, y que muchos de ellos tienen que ver con las normas de género.

Por ejemplo: tendemos a mezclar la reproducción con las mujeres, y por lo tanto asumimos que todos los asuntos reproductivos son un “problema de las mujeres”. Cuando tenemos esa mentalidad, ignoramos la reproducción masculina, la pasamos por alto completamente. La mayoría de las personas nunca han oído hablar del campo de la andrología, que es el estudio del sistema reproductor masculino. No se enseña mucho en las escuelas de medicina, y si los estudiantes no aprenden estas cosas, ¿cómo van a ofrecer esos servicios? Por eso no nos sorprende que no hayamos comenzado a trabajar en métodos hormonales de anticoncepción para los hombres hasta 50 años más tarde de que lo hiciésemos en los de las mujeres.

Otro problema importante es que el desarrollo de los medicamentos requiere que las compañías farmacéuticas se rasquen el bolsillo. Y las compañías farmacéuticas no han mostrado interés al respecto. Dicen que no va a ganar dinero con ello, que los hombres no están interesados ​​y que las mujeres no confiarán en que los hombres se los vayan a tomar. Pero en realidad tenemos datos empíricos que contradicen ambas afirmaciones.

La Iniciativa Anticonceptiva Masculina, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro que busca crear fórmulas de anticoncepción masculina, acaba de hacer una encuesta a principios de este año para contactar a los hombres que están en edad reproductiva para preguntarles si estarían interesados en algo así, y una gran mayoría realmente lo estaba. Y respecto a las mujeres que no se fían de los hombres, las compañías farmacéuticas no parecen distinguir entre parejas sexuales casuales y parejas comprometidas. Está claro que las mujeres no van a confiar en una pareja sexual casual (no confiamos en personas que no conocemos en todo tipo de contextos), pero hubo un estudio que mostró que el 98% de las mujeres confiarían en su pareja . Las mujeres confían en su pareja masculina en todo tipo de cosas de alto riesgo, es lo que haces si vives en sociedad. Espero que estos sean signos de cambio, aunque luego dicen que la píldora masculina está a la vuelta de la esquina y te pasas así 50 años.