Preguntamos a cinco paleontólogos cómo serán los animales del futuro

Es poco ortodoxo pedir a los que pasan sus vidas estudiando el pasado que pronostiquen el futuro. Pero estos paleontólogos estaban encantados de asumir nuestra tarea: ¿podrían aplicar lo que saben sobre cómo la vida ha cambiado con el tiempo para adivinar qué especies aparecerán dentro de millones de años?



El objetivo no era predecir el futuro con una precisión del 100%. Queríamos comprender qué procesos formaron la vida en la Tierra antes de hoy y cómo esos mismos factores podrían cambiar la vida en el futuro.

Uno de los científicos que entrevistamos menciona explícitamente la interconexión de todas las especies de este planeta. Si tiramos de esa cuerda un poco más, veremos que hoy nada existe por accidente. Todo lo que sabemos ahora es resultado de todo lo que nos precedió. Es un ejercicio mental asombroso: tratar de captar los eones de cambio y evolución que han traído a la Tierra a este punto. La pregunta es: ¿qué viene después?

Stephanie Drumheller, paleontóloga del departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Tennessee:

Es complicado predecir lo que podría suceder en el futuro, pero puede ser divertido especular. Una de las cosas interesantes sobre los cocodrilos es que toda esa extraña diversidad que mencioné no está súper restringida en el árbol genealógico. Con eso quiero decir que no hay una sola rama del árbol genealógico con todos los cocodrilos marinos, o una rama con los omnívoros, o una rama de los que tenían cabezas como tablas de surf. Aparecen en todas partes. Por lo tanto, los cocodrilos son bastante adaptables, y a veces se mudan a roles ecológicos que no esperarías, especialmente si tu base de comparación son solo los supervivientes modernos.

Lo que impulsa la idea de que los cocodrilos no cambian es que estamos viendo un momento bajo en su diversidad, y los cocodrilos vivos con variaciones del mismo depredador basado en emboscadas semiacuáticas, con las que pretenden ser un tronco hasta que saltan y sorprenden a sus presas. Los fósiles de parientes de los cocodrilos también desempeñaron esos roles en sus ecosistemas desde la era de los dinosaurios, pero definitivamente no fue el único nicho que ocuparon.

Los caimanes y los cocodrilos tienen fama de ser “fósiles vivos” que “no han cambiado desde la época de los dinosaurios”. Este giro particular de la frase es una excelente forma de hacer que los paleontólogos especializados en cocodrilos se enfurezcan, porque en realidad no se necesita mucha excavación para encontrar muchas rarezas divertidas en el árbol genealógico del cocodrilo. Ha habido cocodrilos totalmente marinos con aletas, y cocodrilos totalmente terrestres con patas largas capaces de correr. Ha habido cocodrilos omnívoros y herbívoros, con dientes extravagantes y especializados, y pequeñas y débiles mandíbulas. Ha habido cocodrilos fuertemente blindados, cocodrilos con cabezas anchas y planas y pequeños dientes como pinzas, cocodrilos pequeños, cocodrilos gigantes, todo tipo de cosas raras. Si retrocedes lo suficiente en el árbol genealógico, incluso encontrarás parientes de cocodrilos distantes que caminaron con dos patas y se parecían a algunos dinosaurios.

Ashley Leger, directora de trabajo de campo en Cogstone Resource Management:

Si tuviera que apostar por una especie para salir adelante, apostaría por los cangrejos herradura. Si nos fijamos en los cangrejos herradura a través del tiempo, han cambiado muy, muy poco. Son, en mi opinión, la especie “perfecta”. No se vuelven terriblemente grandes, por lo que pueden mantener sus dietas; la mayor parte de su cuerpo expuesto es una concha que los protege; y viven en el agua, que cambiará más lentamente, lo que les da más tiempo para adaptarse. Además, su sangre es tan única (al parecer, con propiedades curativas) que no pueden duplicarse en los laboratorios. Creo que estos increíbles animales están muy bien programados y no les importa que nuestro planeta sufra.

Insectos: Me asusta pensar esto. Muchos insectos realmente adoran el clima cálido y húmedo. Si el planeta sigue calentándose, se derretirán más capas de hielo y habrá más y más agua para absorber el calor. A medida que eso suceda, más agua se evaporará y la Tierra se volverá muy húmeda. Por lo tanto, la población de insectos vivirá un estallido. Esto alimentará a la población de reptiles que se deleitará con todos esos insectos. Y es todo lo que tengo que decir sobre el tema, porque ahora me pica todo el cuerpo.

Peces: ¡Este es complicado! El agua tarda más tiempo en asimilar un nuevo régimen de temperatura. Creo que la fauna del océano permanecerá relativamente constante durante mucho tiempo. Sin embargo, algunas de las criaturas más grandes tendrán problemas debido a sus fuentes de alimentos. La ballena azul tendrá dificultades para mantener su gran tamaño corporal, y los animales como las orcas y los tiburones, que comen muchas focas, también tendrán dificultades. Creo que la población de focas disminuirá, por lo que las orcas y los tiburones tendrán que reducirse. Las criaturas de aguas muy profundas probablemente se enfrenten a la extinción. Una vez que las capas de hielo se hayan derretido, no habrá flujo de agua fría hacia las profundidades. Creo que las criaturas de las profundidades del mar no tendrán tiempo para adaptarse y se extinguirán. Adiós, celacantos... ¡esta vez de verdad!

La tasa actual de cambio climático de nuestro planeta no tiene precedentes y se debe en gran medida a factores antropogénicos. Debido al aspecto humano, no estoy segura de si esto va a suceder en 1000 años, 100.000 años o millones de años, pero creo que comenzaremos a ver algunos cambios distintos en la flora y la fauna de la Tierra. (Si tuviera que adivinar, creo que sucederá más pronto que tarde).

Jingmai O’Connor, paleontólogo y profesor del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia de Ciencias de China:

Cuando hablamos de una extinción masiva, generalmente dura cinco millones de años. De hecho, podemos ver esto dentro del registro geológico. Vemos rocas en todo el mundo que registran un periodo de cinco millones de años sin vida. En otras palabras, vemos muchos fósiles, una rica diversidad, y luego, de repente, una zona de extinción en la que todo se ha ido. Después de cinco millones de años, todo eso ha vuelto, aunque, por supuesto, con una fauna ligeramente diferente. Hablamos de estos lugares teóricos a los que nos referimos como “refugios”, donde sabemos que ciertos linajes sobrevivieron. Cuando las condiciones volvieron a ser las correctas, volvieron a los niveles normales de población. Los refugiados no están en el registro fósil, pero sabemos que sobrevivieron.

Después de la extinción del Cretácico final, que ocurrió hace unos 66 millones de años, los grandes dinosaurios fueron aniquilados. Pero un linaje de aves sobrevivió. No me refiero a una sola especie de ave; había un montón de especies dentro de un linaje. Y ese linaje, que se llama Neornithes (aves corona, esencialmente) vivió un boom de diversidad después de la extinción. Las aves son el grupo más diverso de vertebrados en la Tierra. Después de que estos grandes carnívoros, los dinosaurios, se extinguieran, las aves evolucionaron para ocupar ese nicho. Un gran ejemplo en el Paleoceno son las grandes aves que se llaman “aves del terror” (Phorusrhacids). ¡No volaban y tenían cráneos de hasta 1 metro de largo! Ocuparon este nicho ecológico del depredador terrestre que anteriormente estaba ocupado por dinosaurios no aviarios.

Imagino que algo así probablemente vuelva a suceder. Elimina a todos los grandes depredadores mamíferos y las aves seguramente sobrevivirán. En ausencia de otros depredadores, las aves podrían comenzar a caminar más por el suelo; no tendrían que volar para escapar. Y si las aves no necesitan volar, podrían aumentar de tamaño. El vuelo restringe el tamaño de tu cuerpo. Tienes que ser muy ligero para poder volar porque volar es muy exigente desde el punto de vista energético. Entonces, probablemente algo parecido al ave del terror esté de vuelta, lo cual es bueno.

Se ha demostrado que estamos en la sexta gran extinción masiva y que esta es la primera extinción masiva causada por una especie que destruye activamente su medio ambiente. Una pregunta planteada fue: ¿evolucionará nuevamente la inteligencia superior? Se trata de sobrevivir, y si nuestra inteligencia conduce a una extinción masiva, entonces mi argumento es que no es necesariamente buena para la supervivencia. Probablemente vayamos a acabar con nosotros mismos. Es poco probable que dicha inteligencia vuelva a aparecer, especialmente porque estamos eliminando todos estos otros linajes que también tienen cerebros grandes. En realidad nos comportamos como un virus. Un virus se multiplica en su anfitrión hasta que mata a su anfitrión. Eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que amo a la humanidad. Creo que son increíbles muchas de las cosas que podemos hacer. Pero una cosa que siempre he dicho es que los humanos son extremadamente miopes. No estamos viendo el panorama general: qué estamos haciendo y cómo vamos a lidiar con los problemas que estamos creando. Tenemos esa inteligencia, pero no la estamos utilizando de una manera que sea realmente inteligente.



Soy fatalista, no creo que los humanos tengan ninguna esperanza. Definitivamente estamos condenados. Y desafortunadamente, nos llevamos muchas cosas con nosotros. Esa es la parte más desafortunada y trágica: estamos devastando esta hermosa Tierra. Pero, como dicen los paleontólogos, ¡en cincomillones de años todo volverá a ser normal!