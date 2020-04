Probablemente no habrá una cura milagrosa para Covid-19

Imagen : Getty

Una serie de desarrollos recientes en la investigación de covid-19 está proporcionando una importante, aunque profundamente deprimente, lección sobre la enfermedad y el coronavirus que la causa. A pesar del optimismo continuo del presidente Trump, no hay un tratamiento milagroso para el covid-19 que se avecine.



La semana pasada, los científicos en China publicaron datos del ensayo más grande hasta ahora aleatorizado y controlado del medicamento hidroxicloroquina. De los 150 pacientes hospitalizados con covid-19 inscritos en el ensayo, la mitad recibió el medicamento más la atención estándar. Para el día 28, los que tomaron el medicamento no parecieron eliminar la infección viral más rápido que los que no lo tomaron, mientras que ambos grupos tuvieron una mejora similar en los síntomas. En otras palabras, había poca evidencia de que el medicamento hiciera algo más allá del tratamiento estándar.



Mientras tanto, en Estados Unidos, investigadores lanzaron su propio estudio de hidroxicloroquina la semana pasada. Analizaron retroactivamente los registros médicos de más de 360 ​​pacientes tratados en un hospital, algunos de los cuales fueron tratados con hidroxicloroquina sola o en combinación con un antibiótico, que algunos médicos teorizan que puede aumentar su efectividad. Sin embargo, independientemente de cómo se tomó, no encontraron evidencia de que la hidroxicloroquina redujera el riesgo de que los pacientes eventualmente necesiten ventilación mecánica, un signo de covid-19 que empeora gravemente, en comparación con un grupo de control. Aquellos que tomaron hidroxicloroquina sola tuvieron una mayor probabilidad de morir, aunque no es seguro que el fármaco sea el culpable de eso.



Dicho esto, los médicos de varios países, como Brasil y Francia, han finalizado sus propios ensayos de hidroxicloroquina y el fármaco relacionado cloroquina, después de que los pacientes comenzaron a mostrar un mayor riesgo de problemas cardíacos. Aunque estos medicamentos se usan habitualmente para ciertas afecciones autoinmunes y la enfermedad parasitaria de la malaria, se sabe que potencialmente afectan el corazón.



Incluso los expertos en Fox News, que han sido partidarios incondicionales de la hidroxicloroquina tras el anuncio de Trump a principios de abril de que sería un “cambio de juego”, han comenzado a evitar mencionar el fármaco.



Pero no es solo la hidroxicloroquina lo que podría haberse sobrevalorado. El pasado jueves, STAT News informó que se publicó un resumen poco halagador de un estudio en China sobre el antiviral experimental remdesivir en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (la publicación se retiró pronto). Según el resumen, el ensayo clínico controlado no encontró evidencia de que el antiviral funcionó mejor que la atención estándar para pacientes con covid-19 graves, y ambos grupos murieron aproximadamente a la misma tasa.



Los creadores de remdesivir, Gilead Sciences, dijeron en un comunicado a STAT que la publicación caracterizó incorrectamente los hallazgos. La compañía también argumentó que, dado que el estudio se terminó antes de tiempo debido a la falta de pacientes elegibles, las conclusiones extraídas de él no serían estadísticamente significativas. En total, más de 200 pacientes se inscribieron en el estudio antes de que finalizara, de un total de 450 pacientes planificados, y 153 pacientes recibieron el medicamento.



Una cosa está clara: no será fácil encontrar un tratamiento confiable y efectivo para covid-19, y la mayoría de los esfuerzos se quedarán cortos.



Por un lado, los virus son solo un hueso duro de roer. Su extraña forma de vida (si esa es la palabra correcta para usar) que se basa en el secuestro de células la los hace más difíciles de atacar de manera segura que las bacterias de vida libre. Es por eso que tenemos muchos menos antivirales que antibióticos y una razón por la cual probablemente nunca tendremos una cura para el resfriado común.

Dejando a un lado la biología, los tratamientos experimentales generalmente no cumplen su promesa, sin importar lo geniales que hayan parecido en el laboratorio o en los primeros ensayos clínicos. Un estudio realizado en 2018, por ejemplo, encontró que solo aproximadamente el 14 por ciento de todos los candidatos a medicamentos que habían alcanzado ensayos clínicos fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (para las vacunas, la tasa de éxito fue mayor, alrededor del 33 por ciento). Ya con covid-19, los médicos han probado otros tratamientos prometedores además de la hidroxicloroquina, como los antivirales más antiguos que se dirigen al VIH, con poco resultados positivos.



Tan sombría como es esta realidad, no significa que nada funcionará o que la hidroxicloroquina y el remdesivir no tendrán ningún papel que desempeñar en la lucha contra la enfermedad. Hay más ensayos clínicos de estos medicamentos y otros en camino, y no todos los datos que hemos visto hasta ahora han sido malas noticias. También puede haber esperanza de que, incluso si estos medicamentos no pueden tratar los casos más graves, podrían evitar que las personas en las primeras etapas de la enfermedad (cuando el virus está creciendo más rápidamente) empeoren.



Pero a juzgar solo por la historia, es probable que ningún tratamiento que encontremos proporcione más que un beneficio modesto. Aunque las probabilidades son más altas para encontrar una vacuna exitosa, el mejor escenario es que llegue al público dentro de un año, si no más. Idealmente, Estados Unidos y otros países podrán evitar que el coronavirus siga en espiral fuera de control mientras tanto.

En este momento, sin embargo, incluso eso es una posibilidad remota.