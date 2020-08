Probé el nuevo juego de los Avengers y es mejor de lo que esperaba

Imagen : Square Enix.

El nuevo juego Marvel’s Avengers, que pondrá al jugador en los zapatos de los Vengadores, está a punto de llegar. A un mes de su lanzamiento hemos podido probar parte de la campaña y su modo multijugador, y afortunadamente puedo decirte que es mucho mejor de lo que imaginaba y me ha dejado con ganas de jugar más.



Todo comenzó con aquel primer vistazo que pudimos dar a los personajes del juego a mediados de 2019. Técnicamente no lucían mal, pero sí me dejó un sabor de boca agridulce lo distinto que lucían a lo que tantos esperábamos. Pero la culpa de esto, siendo sincero, no la tiene el juego. La “culpa”, que realmente no es tal, lo tiene el hecho de que llevamos mas de una décadas acostumbrados a ver a estos legendarios superhéroes con cierto rostro, cierto aspecto, debido a las películas de Marvel. Nos gustara o no, el juego no iba a verse del mismo modo.

Desde entonces, muchos dudábamos de lo que sería Marvel’s Avengers, por lo que esperaba con ansias poder probarlo con mis propias manos y ver mucho más del título desarrollado por Crystal Dynamics y Eidos–Montréal. He pasado algunas horas explorando lo que se puede hacer en el juego, y probando a los personajes disponibles, y para mi sorpresa, el resultado me ha dejado en parte satisfecho y curioso por saber más, especialmente, hasta qué punto me mantendrá enganchado a largo plazo. Después de todo, esa es la intención de Square Enix con este título.

Imagen : Square Enix.

La beta del juego comienza con la misión del puente que ya hemos visto en varios tráilers. Esto nos permite darle una probada a casi todos los personajes que estarán disponibles para el lanzamiento del juego: Capitán América, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk y Ms. Marvel, también conocida como Kamala Khan. De inmediato, la jugabilidad se siente genial, te pone en los zapatos de esos personajes y, afortunadamente, cada uno se siente diferente y distinto, algunos especializándose en el combate cercano y cuerpo a cuerpo, y otros a larga distancia, por ejemplo.



La campaña del juego pareciera contar una historia que se base en la caída y el auge de los superhéroes, y esta primera misión está acompañada de una serie de cinemáticas digna de lo que esperamos de un juego de este tipo hoy en día. Poco después, pasamos a un par de misiones adicionales que, aunque tienen menos cinemáticas, también siguen un guión. Y aunque comienzas jugando solo en la primera misión, poco después es posible jugar en multijugador.

Imagen : Square Enix.

Y es que esa es la columna vertebral de Marvel’s Avengers. El juego quiere que juegues con otras personas, amigos o desconocidos, armando tu propio equipo de Vengadores para cada misión, subiendo de nivel a tu personaje y especializándote en el trabajo en equipo junto a otros. Básicamente, lo que Square Enix quiere es que sea un juego de tipo games as a service, es decir, algo similar a lo que es Destiny, por ejemplo: un título que constantemente se actualiza con más contenido (de pago y gratuito), más personajes y más cosas por hacer, con la intención de que las personas sigan jugándolo por meses o incluso años.



En la beta podemos dar una breve probada de esto. Tras finalizar las misiones de campaña disponibles podemos realizar misiones secundarias acompañado de otros jugadores, con el objetivo de obtener loot o equipos que mejorarán el nivel de tu personaje y sus habilidades, similar al modo que funciona el sistema de loot en juegos como Destiny o Diablo III. El problema de esto es que el look no es visual. Si equipas un nuevo brazalete o pieza de armadura con Iron Man, por ejemplo, solo en algunos casos lo notarás visualmente en el personaje. Lo mismo si equipas algo nuevo para Hulk o Ms. Marvel, por ejemplo. En cambio, en la beta se puede comprobar que será posible cambiar el traje completo o skin para darle otro aspecto a tu superhéroe.

Tanto en las misiones principales como en las secundarias se pueden explorar mapas grandes y semi abiertos, llenos de loot y materiales por recolectar. Espero que el juego final tenga una buena variedad de escenarios y tipos de misiones, para complementar el anticipo interesante y divertido que nos da la beta.

El combate es satisfactorio

Imagen : Square Enix.

Los dos apartados más importantes en un juego como Marvel’s Avengers son la historia y su jugabilidad, especialmente su combate. Sobre la historia, lo que pude probar de la campaña parece ser prometedor, con una historia interesante similar a lo que vemos en los cómics. Pero el combate podría ser la joya de la corona del juego.



Cada personaje se siente distinto y tiene sus habilidades únicas, lo que hace que provoque probarlos y subirlos de nivel a todos.

Como mencioné anteriormente, cada personaje se siente distinto y tiene sus habilidades únicas. Thor y Iron Man, por ejemplo, pueden volar, lo que cambia sus posibilidades y el estilo de juego que puedes usar en los enfrentamientos. Todos los personajes tienen habilidades y un poder especial que se puede usar cada cierto tiempo, solo me gustaría que ese tiempo fuera menor. A veces tarda demasiado en cargar una habilidad, y mientras tanto el combate puede sentirse un poco plano. Eso sí, a medida que desbloqueas más habilidades base en los árboles de habilidades (o skill trees), el combate básico mejora considerablemente.



Lo pasé muy bien en la beta del juego, disparando rayos con Thor, volando con Iron Man, aplastando con Hulk y agrandando puños y pies para golpear enemigos usando a Ms. Marvel. Mi gran duda hasta ahora no podrá resolverse hasta probar la versión final del juego, que llegará el 4 de septiembre: ¿cuánto contenido de misiones y cosas por hacer tendremos para el lanzamiento, y qué más me ofrecerá el juego para mantenerme interesado y con el deseo de buscar más y más loot? Tendremos que esperar para saberlo.

La beta está disponible por tiempo limitado para quienes hayan reservado el juego. Sin embargo, a mediados de agosto también estará disponible como beta abierta para todos.