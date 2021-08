Si tienes AirPods, es casi seguro que los has perdido en algún momento, razón por la cual agregar soporte a los auriculares en “Find My” (o “Encuentra mi…”) será un gran alivio, una vez que iOS 15 salga a finales de este otoño. Sin embargo, para utilizar esta función con tus AirPods, parece que tendrás que vincular el dispositivo a tu ID de Apple.

Al igual que con AirTags, iOS 15 traerá “Precision Finding” tanto a los AirPods Pro como a los AirPods Max. (Desafortunadamente, parece que los AirPods y los AirPods 2 originales no serán compatibles). Aunque los AirPods funcionan actualmente con la función Find My, no siempre es útil. Por ejemplo, no puedes encontrar los auriculares cuando están en el estuche de carga. Además, si pierdes un solo auricular en casa, tu única opción es reproducir un sonido a través de la aplicación Find My. Y seamos realistas, eso no siempre funciona. Precision Finding, una función introducida con los AirTags a principios de este año, sería increíblemente útil.

El código detectado por 9to5Mac en la quinta versión beta de iOS 15 muestra que al vincular AirPods a tu ID de Apple, los dispositivos perdidos pueden continuar enviando su ubicación a través de Find My, incluso si, por ejemplo, un ladrón los emparejó con otro dispositivo. Sin embargo, a diferencia de otros dispositivos iOS, los AirPods no tendrán la opción de bloquear la activación.

Dicho esto, habrá una opción para desvincular dispositivos manualmente en caso de que desees regalar un par antiguo de auriculares a un amigo o revenderlos en el futuro. El método es bastante sencillo con los AirPods Max. Todo lo que tienes que hacer es mantener presionado el botón de cancelación de ruido y la corona digital durante aproximadamente 12 segundos. Sin embargo, los AirPods Pro requerirán un método un poco más difícil. Básicamente, debes mantener los dedos en los orificios de los altavoces y presionar los botones varias veces. No está claro si tienes que hacer eso para ambos auriculares o solo para uno.

Esta no es la única actualización que llega a los AirPods. Recientemente, Apple lanzó una versión beta de una función de mejoras para la conversación. Esta función utiliza audio computacional y los micrófonos de los AirPod Pro para enfocarse en la voz de una persona frente a ti mientras atenúa el ruido ambiental que podría distraer.

En cualquier caso, esta actualización todavía es algo en proceso, y la versión final podría terminar siendo ligeramente diferente a lo que estamos viendo actualmente en la versión beta de iOS 15. Se espera que el lanzamiento público de iOS 15 caiga en algún momento del próximo mes de septiembre, una vez que Apple haya presentado los nuevos iPhone.