¿Pueden las pirañas devorarnos en minutos? Un hombre se metió en una piscina plagada para comprobarlo

El cine nos ha inferido un miedo aterrador a los tiburones. Seguramente gracias al peliculón de Spielberg, aunque en realidad tiene poco de científico y mucho de ficción. Y no solo con los tiburones, nuestras pesadillas en el agua continuaron con las pirañas y una serie de films al rebufo del éxito de Tiburón. Gracias a Piraña y sus secuelas aprendimos que estos anfibios nos devoraban en cuestión de segundos o minutos si caíamos cerca de ellos, ¿o esto también era mentira?



De esto va precisamente la última pieza de los chicos del canal de YouTube “What if”. En el mismo explican que las escenas del cine son simplemente eso, pura ficción, y que si cayéramos en aguas plagadas de pirañas no acabarían con nosotros dejando únicamente los huesos en pocos minutos .



De hecho, para probarlo, la serie River Monster llevó a cabo un experimento en 2015 : meterse en una piscina llena de las pirañas más peligrosas, las de vientre rojo. Al hombre no le ocurrió nada.



Y es que, en su mayor parte, las pirañas no representan una amenaza para los humanos, y hay innumerables ejemplos documentados de personas que nadan en aguas repletas de estos peces sin incidentes.

¿Entonces? Aunque comúnmente se las considera criaturas carnívoras que se vuelven locas por el olor de la sangre, las pirañas son omnívoras (ya que pueden comer prácticamente cualquier cosa).

Incluso los pocos tipos de pirañas más carnívoras suelen funcionar alimentándose únicamente de cosas muertas o moribundas, en lugar de algo vivo. Las excepciones serían peces muy pequeños, gusanos y similares, que no representan una amenaza para las pirañas.

Así que, aunque posiblemente tampoco sean las mascotas perfectas, las pirañas nunca han sido criaturas peligrosas para el hombre. [What If]