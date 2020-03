Realmente sirve para algo echarse gel desinfectante en las manos para prevenir el contagio del coronavirus

Foto : Shutterstock

Ahora mismo vivimos una auténtica fiebre por el gel desinfectante o gel antiséptico , tanta que donde vivo he tenido que recorrer tres tiendas para poder comprarlo. Al mismo tiempo circula online el rumor de que usarlo no sirve para nada contra el reciente virus COVID-19. Vamos a aclararlo.



Cómo actuan los geles antisépticos

Los geles antisépticos o desinfectantes para las manos están basados en alcohol y su fórmula está diseñada para romper la cubierta de proteínas y lípidos que tienen la mayor parte de gérmenes, neu tralizándolos.

¿ Hay un per o? Sí, siempre lo hay. Los geles desinfectantes no son efectivos contra los virus que no tienen envoltura o contra algunas esporas bacterianas. La buena noticia es que en este caso el pero no aplica porque el virus causante de la neumonía COVID-19 o Coronavirus de Wuhan sí que tiene envoltura.

¿ Está recomendado usar gel antiséptico?

Sí que lo está. El CDC, por ejemplo incluye el uso de este tipo de geles en su página sobre cómo protegerte del reciente brote de COVID-19.

Si no puede acceder a agua y jabón para lavarse las manos use un gel desinfectante de manos basado que tenga al menos un porcentaje de alcohol del 60%. Si sus manos están visiblemente sucias láveselas siempre antes.

La nota al pie de esta frase es que no todos los geles antisçepticos están basados en alcohol. Revisa la etiqueta antes de comprarlo.

¿Qué es mejor? ¿Lavarse las manos o usar gel?

Es mejor lavarse las manos siempre, pero usar gel es un buen sustituto cuando no tengamos un lavabo a mano. La cuestión es que la mugre, sea un poco de pegamento escolar, maquillaje, tierra o restos de comida pueden proteger a los microorganismos contra el ataque del gel. Por eso es importante lavarse las manos.

Lo que sí es importante es lavarse las manos con jabón (cualquiera vale. No tiene porqué ser antibacteriano) y frotárselas durante 20 segundos. En el post sobre estas líneas tienes una completa explicación sobre cómo se las lavan los médicos.