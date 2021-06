Imagen : Twitter ( Other

La semana pasada, los visitantes que acudieron a las costas y playas de Maine regresaron a casa con una desagradable sorpresa: la planta de los pies estaba teñida de manchas negras. Días después, un grupo de investigadores ha descubierto a los culpables.



Advertisement

Como explicaba al New York Times, Jenny Greenleaf, uno de los visitantes que sufrió las manchas, se trataba de una sustancia que no parecía tener una textura similar al aceite, un contaminante históricamente común de las playas. De hecho, según el News Center Maine, al poco tiempo se descubrió que la sustancia no estaba basada en el petróleo, lo que hizo que la gente se preocupara todavía más por la falta de datos.



Finalmente, el geólogo Steve Dickson y su equipo decidieron explorar la zona en busca de respuestas. El grupo trabajó con dos oceanógrafos locales retirados, tomaron muestras para investigar más a fondo con la ayuda de un microscopio y, finalmente, encontraron que la materia negra eran millones de insectos en miniatura. “Esta es la primera vez que veo o escucho de algo así en mis 35 años”, explicó Dickinson a AP.



Al parecer, las criaturas parecen ser moscas de algas marinas. Estos pequeños insectos se alimentan de algas en descomposición, por lo que son un habitante común de las playas de la zona. Por alguna razón millones de ellas murieron a lo largo de ciertos tramos de playa donde manchan los pies de los transeúntes. Las moscas crean un pigmento natural que se deriva de los escarabajos triturados.



Cuentan los investigadores que ahora esperan identificar la especie exacta de mosca de las algas marinas con el fin de encontrar más respuestas a lo ocurrido. Dicho esto, los investigadores han explicado que los insectos no representan una amenaza obvia para la salud humana. [IFLScience, AP]