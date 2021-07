Foto : Johannis Eisele ( Getty Images )

El millonario y fundador de Virgin Galactic Richard Branson ha anunciado que volará más allá de la atmósfera terrestre en un vuelo de prueba que tendrá lugar el próximo 11 de julio. Si el test va según lo previsto, se convertirá en el primer millonario en llegar al espacio nueve días antes que Jeff Bezos.

“Siempre he sido un soñador”, decía Branson en Twitter. “Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a apuntar a las estrellas. El próximo 11 de julio es hora de hacer ese sueño realidad a bordo de la próxima nave de Virgin Galactic”.

Dos pilotos y cuatro especialistas acompañarán a Branson a bordo de la VSS Unity para probar lo que ellos llaman “la experiencia privada de astronáutica”. La misión Unity 22 se convertirá así en el cuarto vuelo tripulado de la compañía y marca un hito importante en la previsible comercialización de los viajes más allá de la atmósfera.

“Realmente creo que el espacio es un lugar que nos pertenece a todos”, añadió Branson en un comunicado. “Tras 17 años de investigación, ingenieria e innovación hemos podido ponernos a la vanguardia de una nueva industria cuyo objetivo final es abrir el universo a nuestra especie por el bien de todos”.

El mes pasado Blue Origin, la compañía del también millonario y CEO de Amazon Jeff Bezos, anunció que realizaría su primer vuelo tripulado a bordo de la nave suborbital New Shepard el día 20 de julio. Entre sus acompañantes estará su hermano y Wally Funk, una de las mujeres que hizo realidad el programa Mercury de misiones al espacio pero que nunca llegó a viajar hasta él.

Reuters adelantaba hace unos días que Branson estaba considerando adelantar su lanzamiento para batir el de Bezos. La semana pasada la compañía dio un paso en esa dirección cuando por fin obtuvo la actualización de su licencia de vuelo para poder llevar pasajeros al espacio.

Hasta la fecha, la VSS Unity, diseñada para llevar dos pilotos y hasta seis pasajeros, ha realizado 21 vuelos de prueba. Tras el vuelo de Branson habrá aún otros dos vuelos más antes de que entre en servicio en 2022. De momento ya tiene más de 600 reservas. Cada vuelo cuesta entre 200.000 y 250.000 dólares.