Si te encantan los crossovers, no te puedes perder el genial spot del nuevo juego God of War: Ragnarok que se estrenó hace un día en las televisiones de Estados Unidos y que está protagonizado ni más ni menos que por Rick y Morty. No es una campaña tan original como la de la famosa salsa Szechuan, pero no está nada mal.

Ahora que su sexta temporada acaba de desembarcar en HBO Max, parece que Rick y Morty se han decidido tomar un pequeño desvío en sus aventuras habituales para ponerse en la piel del mismísimo Dios de la Guerra y promocionar así la llegada del esperado videojuego de Sony. Puedes ver el anuncio a continuación en el canal de Adult Swim.

Curiosamente, no es la primera vez que vemos a Adult Swim, la cadena detrás de los exitosos Rick y Morty, promocionando un videojuego (y tampoco creemos que será la última). Por si no te acuerdas: hace tres años ya promocionaron el particular juego de Hideo Kojima, Death Stranding. Hay que reconocerles a los amigos de Adult Swim que son capaces de sintetizar bien la esencia del videojuego en cuestión con el estilo gamberro y salvaje de Rick y Morty.

Y de vuelta al juego en cuestión, solo queda decir que God of War: Ragnarok será la esperada secuela de la saga God of War, en la que nos volveremos a poner en la piel de Kratos, el antihéroe que creó hace casi ya 20 años el SIE Santa Monica Studio. El nuevo juego propiedad de Sony Studios llegará el próximo 9 de noviembre tanto a las consolas PS5 como a las PS4.