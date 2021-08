La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una nueva guía sobre llevar máscaras para aquellos que están completamente vacunados contra el covid-19, recomendando que las personas que viven en áreas de alta transmisión se pongan máscaras una vez más dentro de los espacios públicos. La medida se produjo después de que los CDC obtuvieron nuevos datos sobre la variante Delta, la cepa más transmisible del coronavirus que ha surgido hasta el momento, datos que sugieren que incluso las personas vacunadas que desarrollan infecciones avanzadas pueden transmitir el virus a otras personas.



Todos estos desarrollos recientes no pueden evitar recordar una pregunta importante: ¿existe ahora alguna posibilidad de contener covid-19 antes de que llegue a casi todas las personas del mundo? Y si no, ¿cómo deberíamos vivir con esa realidad?



Las vacunas ayudan significativamente a reducir la propagación y el daño de Covid-19, pero no son perfectas

Algunos de los datos que informaron la nueva guía de los CDC se dieron a conocer al público esa misma tarde. E Washington Post informó sobre documentos internos filtrados de los CDC que lo discutían. Con base en estos datos, que incluyen información de un brote reciente entre personas vacunadas y no vacunadas en Massachusetts, los CDC han determinado que Delta no solo es mucho más transmisible que las cepas originales del coronavirus que se propagaron ampliamente el año pasado, sino que también es más transmisible que otras enfermedades notoriamente contagiosas, como la varicela. Las personas vacunadas con la vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) todavía parecen tener una protección sustancial contra la enfermedad de Delta (alrededor del 80%) y una protección muy alta contra las enfermedades graves (más del 90%). Pero los CDC ahora sospechan que las personas vacunadas que se infectan pueden producir tanto coronavirus como las que no están vacunadas. Si es así, eso indicaría que, si se infectan, pueden contagiar a otras personas. Es importante destacar que todavía tienen menos probabilidades que las personas no vacunadas de propagar el virus en general, ya que tienen protección contra la infección en primer lugar.



Estas conclusiones no son necesariamente inamovibles. Otros países, como el Reino Unido, han estimado un rango más bajo del número de reproducción de Delta (también conocido como R0) que el de los CDC. Algunos científicos ya han cuestionado si la confianza de los CDC sobre el potencial de transmisión de las personas vacunadas, según los resultados de las pruebas de PCR, es exagerada. Y el punto clave para volver a enfatizar es que las personas vacunadas todavía están mucho mejor que las no vacunadas en todas las métricas; incluso el riesgo de infectarse por Delta parece ser ocho veces menor, según el análisis de los CDC, mientras que el riesgo de enfermedades graves y la muerte se reduce aún más.



Pero la aparición de Delta y otras variantes preocupantes ya había hecho que muchos científicos se mostraran escépticos sobre la posibilidad de volver a poner al genio en la botella, por así decirlo.



Es probable que el Covid-19 esté aquí para quedarse, pero las vacunas lo harán manejable

Incluso desde finales del año pasado, cuando se lanzaron las primeras vacunas al público, los investigadores de la Organización Mundial de la Salud que lideraban el esfuerzo pandémico actual advirtieron que la vacunación por sí sola no era probable que condujera a la erradicación del covid-19. Y solo esta semana, científicos del gobierno de EE. UU. Informaron que se descubrió que un tercio de los ciervos de cola blanca en varios estados tenían anticuerpos contra el virus, lo que sugiere una exposición pasada. Si bien este descubrimiento no es necesariamente preocupante (el ciervo no pareció enfermarse por su exposición), probablemente significa que el coronavirus tendrá muchas formas de seguir circulando en el mundo.



En una encuesta de más de 100 inmunólogos, investigadores de enfermedades infecciosas y virólogos que trabajaban en el coronavirus tomado por Nature en febrero de 2021, casi el 90% estuvo de acuerdo en que era probable o muy probable que el covid-19 se convirtiera en una enfermedad endémica, es decir, un enfermedad que siempre está presente en algún nivel dentro de una población. Y aunque todavía hay grupos dedicados a la idea de Zero Covid (la eliminación de casos dentro de un área determinada), más científicos han expresado su creencia de que el covid-19 inevitablemente seguirá siendo una causa regular de enfermedad humana, como muchas otras infecciones que se han vuelto endémicas, como la influenza y los virus del resfriado común.



El diablo está en los detalles, por supuesto. El hecho de que una enfermedad sea endémica no significa que no sea grave. La malaria es endémica en todas las partes tropicales del mundo y sigue siendo una de las mayores causas de muerte de la humanidad, con más de 430.000 muertes registradas en todo el mundo en 2017. Dicho esto, a pesar de la falta de una vacuna (al menos por ahora), hemos ha podido reducir la propagación y la letalidad de la malaria en los últimos años, mediante programas específicos de control y tratamiento de insectos. Otras enfermedades endémicas y altamente contagiosas, incluida la varicela, también se han vuelto mucho menos comunes en los EE. UU. gracias a las altas tasas de vacunación. E idealmente, eso todavía es posible con covid-19.



Todavía necesitamos ganar tiempo para tasas de vacunación más altas

Un mundo donde la mayoría de las personas están vacunadas contra el covid-19, incluso con Delta o la siguiente variante aterradora, es uno en el que muchas menos personas corren el riesgo de morir o sufrir daños graves que el mundo en el que hemos vivido durante el año pasado y parte de este. Es posible que las altas tasas de vacunación no prevengan la transmisión por completo, pero aún así ayudarán a controlar su propagación y conducirán a menos casos en la comunidad. Ese control, a su vez, nos dará tiempo frente al escenario improbable pero posible de cepas mucho más evasivas que pueden enfermar gravemente e incluso matar a muchas personas vacunadas, algo que afortunadamente no está sucediendo actualmente.



En este momento, sin embargo, se estima que solo el 28% de la población mundial se ha vacunado parcialmente y el 14% está completamente vacunado. En los Estados Unidos, quedan demasiados focos de tasas de vacunación moderadas que permitirán que Delta se propague como la pólvora. Ayer mismo, EE. UU. i nformó una vez más sobre la mayoría de los casos en el mundo, una distinción innoble que mantuvo durante gran parte de la era anterior a la vacuna. No se espera que las hospitalizaciones y las muertes alcancen los picos observados a principios de este año, pero están aumentando nuevamente. Al igual que antes, la gente ha muerto y seguirá muriendo innecesariamente.



Las personas vacunadas están comprensiblemente preocupadas por un mayor riesgo para ellas mismas y sus seres queridos vulnerables con Delta cerca, y eso ha llevado a especular sobre la necesidad de vacunas de refuerzo. Si bien es posible que se necesiten refuerzos eventualmente, especialmente para las personas con menor protección para empezar, como los ancianos o los inmunodeprimidos, la mayor barrera para cambiar el rumbo contra el covid-19 no son los vacunados, son los no expuestos y los no vacunados. No se ha alcanzado la inmunidad colectiva, especialmente en todo el mundo, sin importar cuántas columnas de opinión lo hayan deseado desde el año pasado. E incluso si Delta se quema rápidamente en los EE. UU., como parece haber sucedido en el Reino Unido y la India, eso no es garantía de que el covid-19 permanecerá inactivo a partir de ese momento.



Este último aumento ha dado lugar a una nueva convocatoria de mandatos de vacunas. Parece poco probable que EE. UU. siga un mandato nacional (y puede tener una capacidad limitada para hacerlo), pero cada vez más empresas privadas y partes del gobierno están avanzando con ellos. Sin embargo, si llegan, los mandatos son solo una parte de la ecuación para vacunar a las personas, y será necesario hacer más para aumentar las tasas.



Si la mayoría de las personas ahora están destinadas a estar expuestas al covid-19 eventualmente, eso no significa que todo esté fuera de nuestro control. Todavía podemos tratar de mitigar su propagación durante esta última ola o en el futuro, incluso mediante el uso de máscaras, e incluso cuando está circulando a un nivel bajo en las comunidades a través de medidas simples como quedarse en casa cuando estás enfermo o usar una máscara si debes estar fuera mientras estás enfermo, algo inteligente que se puede hacer incluso si el covid-19 no estuviera en la imagen. Cuanto más ralenticemos ahora su propagación, más tiempo habrá para vacunar al resto del mundo y a poblaciones como los niños pequeños, así como para potenciar la protección de grupos de alto riesgo como los inmunodeprimidos. Es posible que Covid-19 esté aquí para quedarse, pero la cantidad de daño que nos queda por causar aún depende de nosotros.