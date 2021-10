Puede que no lo recuerdes porque parece que febrero de 2021 ha sucedido hace 19 años, pero a comienzos de este año el fabricante de fundas para el móvil Dbrand lanzó un juego de tapas de color negro para la PS5. No contentos con ello, basaron la publicidad de lanzamiento en tocarle las narices legales a Sony.

Las placas, que dejaban la PS5 en el ansiado color negro acaban de desaparecer de la tienda del fabricante y en su lugar solo quedan los artículos que hablaban de ellas. L a razón no es otra que una carta de Sony con un “Cease and Desist” (el término legal que reciben los documentos en los que una compañía te amenaza con echarte a sus abogados si no dejas de hacer lo que quiera que has hecho que dice en la carta) como un castillo.

Parte de la carta de Sony publicada publicada por The Verge dice lo siguiente:



Ha llamado la atención de Sony Interactive Entertaiment que Dbrand ha estado promocionando y vendiendo accesorios para su consola de una manera que preocupa a nuestro cliente. En primer lugar Dbrand ha estado vendiendo placas para la PS5 (tanto en su edición estándar como digital) que replican un diseño patentado. Esas placas se producen y venden sin el permiso de SIE y violan no solo su propiedad intelectual sino el diseño característico de la consola. En segundo lugar, DBrand está vendiendo fundas que muestran marcas y diseños registradas por nuestro cliente y pertenecientes a la familia de dispositivos PlayStation.

Dbrand ha respondido con una airada publicación en Reddit que empieza con la frase: “igual que vuestros sueños y esperanzas, las placas para PS5 están muertas”. Después defiende su producto alegando que no vulnera ninguna marca registrada y teoriza con la idea de que la compañía está eliminando a la competencia para comercializar su propio juego de paneles de reemplazo para la PS5.

DBrand no es para nada la primera compañía a la que Sony ataca legalmente por este mismo motivo. CustomizeMyPlates fue forzada a detener las ventas de sus coloridos paneles el año pasado. Sin embargo, reanudaron las ventas este año y Sony no ha vuelto a molestarles. Probablemente sea porque ellos no decoraron sus paneles con pequeños logos que imitan los iconos de Playstation. De todos modos, quizá Sony debería preocuparse antes por reponer el stock de PS5 en lugar de preocuparse por los paneles que personalizan una consola que ahora mismo es imposible de encontrar en el mercado.