Sony está considerando hacer una película protagonizada por Mysterio en solitario, según rumores

Quentin Beck, el villano más conocido como Mysterio en Spider-Man Homecoming podría acabar protagonizando su propia película. Eso es al menos lo que dicen fuentes cercanas a Sony a las que han tenido acceso en The Illuminerdi.



Ya sospechábamos que Mysterio no muere como parece dar a entender el final de Spider-Man Homecoming, pero una cosa es eso, y otra muy diferente que vaya a protagonizar su propia aventura en solitario. Parte de la explicación de esta idea puede estar en el carisma que Jake Gyllenhal logró imprimir al personaje. Según este rumor, Sony quiere que el actor interprete de nuevo a Quentin Beck.

La noticia, aún sin ser oficial, viene a unirse a los rumores cada vez más insistentes de que Sony planea introducir a los Seis Siniestros como villanos titulares de Spider-Man. La presencia de Vulture y las referencias al trepamuros en la próxima película de Morbius parecen apuntar en esta dirección.

Por otra parte, IGN informó hace una semana de que Sony y Marvel habían añadido una nueva fecha de estreno (8 de octubre de 2021) para una película del universo de Spider-Man aún sin determinar. La secuela animada de Spider-Man: Into the Spiderverse no se corresponde con esa fecha, Morbius se estrena el 30 de julio de 2020 y Venom 2 el 2 de octubre. Hasta donde sabemos, esta nueva película de 2021 podría ser la rumoreada aventura de la Gata Negra y Silver Sabre, la también rumoreada película sobre Madame Web, o algo completamente diferente como una película dedicada a Mysterio. [The Illuminerdi vía CBR]