Todas las extrañas conexiones con el Universo Marvel que tiene el primer tráiler de Morbius

Foto : Sony Pictures

El primer tráiler de Morbius se centra sobre todo en introducirnos al Doctor Michael Morbius y su monstruosa transformación en vampiro viviente, pero hay un par de escenas que parecen conectar la película con el Universo de Spider-Man y los Vengadores. La cuestión es que, como referencias, son bastante raras.



La primera de esas referencias aparece en una escena en la que Morbius camina por un callejón ataviado con lo que parece un traje de presidiario y tapado con una manta. En segundo plano se puede ver un graf iti de Spider-Man con la palabra “asesino” rotulada por encima.

Foto : Sony Pictures

La pintada sugiere que Morbius se desarrolla en el mismo universo que el MCU, y conecta con las escenas post-créditos de Spider-Man: Far from Home. Como sabemos, la identidad secreta de Peter Parker se ha hecho pública gracias a las maquinaciones de Mysterio, y lo que es peor aún el trepamuros ha sido injustamente acusado del asesinato de decenas de inocentes durante la batalla del Puente de Londres.

Lo raro de la pintada es que el traje que Spider-Man luce en el gra fiti no es el del universo Marvel, sino el de las películas de Sam Raimi con Tobey McGuire. Concretamente, la pintada es un calco exacto de una imagen promocional de la película de 2002. Podría ser una simple metedura de pata del equipo de producción, pero parece poco probable. Quizá Disney no haya querido que la referencia sea tan clara, o quizá incluso sea un guiño al multiverso desplegado en Spider-Man: Into the Spider-Verse, en la que también hacen referencia a las películas de Raimi.

Foto : Sony Pictures

Para acabar de retorcer las referencias, la escena final del tráiler nos muestra a Michael Keaton sonriendo socarronamente a Morbius y diciendo: “Michael Morbius... ¿Cansado ya de hacer de buen chico? ¿Es eso sangre?” Todo indica que se trata de Adrian Toomes, más conocido por ser Vulture en Spider-Man: Homecoming.

Captura de pantalla : Sony Pictures

La escena podría ser un guiño a la película de los Seis Sinisestros, pero de nuevo hay varios problemas. Keaton podría estar perfectamente interpretando a otro personaje (no sería la primera vez). El segundo problema es que, al menos en los cómics, Morbius nunca ha sido miembro de los Sinister Six. El buen doctor es más un antihéroe torturado por su necesidad de consumir sangre, pero dispuesto a usar esos poderes para acabar con criminales.



Aún es pronto para saber si estas referencias se quedan en nada o finalmente Sony y Disney están dispuestos a colaborar para añadir a más personajes del universo Spider-Man al MCU. Morbi us se estrena el 31 de julio, y segur que antes de eso llegarán más tráilers.