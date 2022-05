Cada vez habrá más series y películas basadas en las franquicias de videojuegos de PlayStation. Ese claramente parece ser el plan de Sony, ya que después de la película de Uncharted y tras llevar más de un año trabajando en la serie de The Last of Us, han anunciado que otras tres franquicias de videojuegos tendrán sus propias series de televisión.

Horizon Zero Dawn, el exitoso juego de Guerrilla Games que llegó en 2017 a PlayStation 4 y que recientemente tuvo su secuela con Horizon Forbidden West para PlayStation 5, tendrá una serie de televisión en Netflix. La exitosa franquicia God of War, la cual debutó en 2005 en los días de PlayStation 2 y que en 2018 recibió un soft reboot con nuevos personajes y mitología, también tendrá su propia serie de televisión, esta vez en Amazon Prime Video.

Así lo ha revelado el analista de la industria David Gibson, desde Japón en un reportaje. La información llega el mismo día que Sony dio a conocer sus planes de negocios para los próximos años de PlayStation, que incluyen nuevas franquicias y más juegos en PC y dispositivos móviles.

Sin dudas, tanto Horizon cono God of War tienen un aspecto cinematográfico y narrativo que perfectamente podría ser aprovechado y explorado en cine o televisión. La pregunta es, ¿qué tipo de historia nos contarán estas series? ¿Acaso será una adaptación casi literal (pero expandida) de los juegos, como lo que están haciendo con la serie de The Last of Us? ¿O quizás algo distinto, una precuela de Horizon antes del nacimiento de Aloy, quizás incluso antes del fin del mundo, o una precuela de God of War que cuente detalladamente el origen espartano de Kratos?

Curiosamente, Gibson también menciona que la franquicia de juegos de carreras Gran Turismo también tendrá una serie, pero se desconoce en qué plataforma. Además de las nuevas series de Horizon Zero Dawn, God of War, Gran Turismo y The Last of Us, Sony tambi én está trabajando en una serie de Twisted Metal y en una película del juego Ghost of Tsushima. [vía David Gibson / GamesRadar]