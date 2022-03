Sony continúa en sus planes de llevar al cine y la televisión sus franquicias más populares en el mundo de los videojuegos, del mismo modo que lo ha hecho c on Uncharted y, próximamente, con The Last of Us. Ahora es el turno de God of War, la serie sobre el espartano Kratos que se enfrenta tanto a los dioses del Olimpo como a los de la mitología nórdica.

Sony Pictures Television y PlayStation Productions están en negociaciones con Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, para crear una serie live action de God of War, según fuentes Deadline. La serie estaría bajo la responsabilidad de Mark Fergus y Hawk Ostby, creadores y productores ejecutivos de la serie The Expanse, junto a Rafe Judkins, showrunner de la serie The Wheel of Time.

La saga de juegos God of War debutó en 2005 con el juego homónimo para PlayStation 2, primera parte de una trilogía en la que Kratos, el espartano (y también dios de la guerra) protagonista, luchaba contra los dioses de la mitología griega hasta obtener su venganza. En el año 2018 la saga tuvo una especie de soft reboot con un juego que servía de secuela a la trilogía original (y su precuela Ascension), pero al mismo tiempo daba inicio a una nueva era en la que Kratos junto a su hijo, a quien conocemos en este juego, ahora tiene que enfrentarse a los dioses de la mitología nórdica. Una secuela a este juego, llamada God of War Ragarök, se espera que llegue a PS5 y PS4 este mismo año 2022.

Ahora es el turno de que Katos de el salto a la televisión, con su propia serie live action. La pregunta es, ¿en qué período se desarrollará esta serie? ¿Nos contará la historia de Kratos entre los acontecimientos de God of War III y el God of War de 2018? ¿Qué actor dará vida al mítico fantasma de Esparta? Son muchas preguntas para las que no hay respuesta aún, pero no hay dudas de que PlayStation quiere expandir sus franquicias más allá de los videojuegos. [vía Deadline]