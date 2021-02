Spider-Man 3 ya tiene título oficial: No Way Home

Imagen : Sony Pictures.

Por fin. Tras varios intentos de engaño por parte de los miembros del elenco, publicando títulos aparentemente falsos de la película, Sony Pictures y Marvel han revelado el título oficial de la tercera película del Hombre Araña. Spider-Man: No Way Home.



Sin forma de regresar a casa. Así parece que se encuentra Peter Parker en su nueva película. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Acaso esto se debe a la revelación de su identidad por parte de J.J. Jameson (gracias a Mysterio) al final de Far From Home? O, más bien, ¿acaso esto se debe al estar involucrado, atrapado, en el multiverso arácnido del que tantos rumores han hablado durante los últimos meses?

No lo sabemos. De hecho, hasta ahora no se conoce nada de la película, ningún detalle oficial, más allá de que algunos actores de películas pasadas de Spider-Man están involucrados, como el regreso de Jamie Foxx como Electro, o Alfred Molina como Doctor Octopus. Según los rumores, Tobey Maguire y Andrew Garfield también podrían aparecer en este film, dando así inicio a una especie de spiderverso. Pero hasta ahora no hay confirmación oficial al respecto.

Tendremos que esperar más para conocer detalles de esta película. Spider-Man: No Way Home tiene pautado su estreno para finales de este mismo año.