La faceta cinematográfica de Spider-Man se encontraba en un sorprendente estado de caos en 2019 después del éxito de Far from home. En aquel momento, Sony amenazó con separarse porque Disney quería un mayor porcentaje de taquilla de las películas del MCU sobre el hombre araña , pero al cabo del tiempo se reconciliaron y nos dieron la recién estrenada Spider-Man: No Way Home, que se está convirtiendo en un gigante de taquilla. Ahora que esta película llegó y se fue, y otro capítulo de la vida de Peter Parker está a punto de comenzar, los fans desconfiaron de que Spidey volviera a estar en el MCU. Pero Kevin Feige lo ha dejado claro : Spider-Man 4 está en desarrollo , y esta vez no habrá ninguna política de empresa que interfiera.



“[La productora de Sony] Amy Pascal , Disney, Sony y yo estamos empezando a desarrollar activamente el siguiente paso de la historia”, dijo Feige en una entrevista con el New York Times. Feige parece cómodo diciendo esto ahora porque no quiere que los fans sufran un “trauma de separación” como pasó en 2019, cuando crearon un hashtag para salvar a Spider-Man. Pascal se hizo eco de la declaración de Feige y dijo que “le encanta trabajar con Kevin, tenemos una gran asociación ... espero que dure para siempre”. Poco antes del lanzamiento de No Way Home, Pascal dijo que Sony y Marvel colaborarían en otra trilogía de películas, pero por el momento, eso es una ilusión, y el enfoque en este momento está en una secuela inmediata de No Way Home.

Hasta ahora, cada una de las películas de Tom Holland ha sido bastante grande en términos de alcance, con grandes escenarios de CGI y personajes de otros universos. Cuando se le preguntó cómo superar la reciente locura multiversal de Peter Parker, Pascal se centró en que esa no es la mejor manera de pensar en hacer estas películas. “No puedes pensar en superarte en términos de espectáculo”, advirtió. “Pero siempre queremos intentar superarnos en términos de calidad y emoción”. La clave de estas películas, dijo, es que no pueden perder de vista que Peter es un niño normal metido en situaciones más importantes que pondrán a prueba su determinación.

No voy a estropearte el final de la película aquí, pero el final de No Way Home le da a la próxima película (o conjunto de películas) unas avenidas interesantes para el personaje que no le ofrecieron por completo a este Peter cuando apareció por primera vez en Captain America: Civil War. Y es una decisión que tanto Feige como Pascal conocen, y Pascal dice que “nos da mucho con qué trabajar para la próxima película”. Una película así está muy lejos, naturalmente, y siempre es posible que aparezca antes. “El cuándo y el dónde, por supuesto, es la parte divertida”, bromeó Feige, “y la parte de la que no hablamos”.

Spider-Man: No Way Home está en cines.