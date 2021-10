Faltan apenas dos meses para que se estrene Spider-Man: No Way Home, y p oco a poco, la maquinaria de marketing del film nos promete cada vez cosas más épicas. Si el retorno de Alfred Molina en el papel de Doctor Octopus, o su sinopsis que ahonda en el multiverso no te parecen suficientes, ahora ha salido su director, John Watts, a decir que la película es comparable a Avengers: Endgame.



La revista Empire Magazine ha publicado un artículo exclusivo sobre el film con algunas fotos nuevas, incluyendo una divertida toma en la que se ve a Spider-Man (Tom Holland) huyendo del Doctor Octopus. Parece un chiste, pero Watts asegura que es un asunto muy serio. El director ha llegado a decir que la película es más Spider-Man: Endgame, lo que definitivamente no se siente tan épico como el final de la saga Avengers.

Endgame puede considerarse mejor o peor película, pero lo que desde luego hace es recompensar a lo grande a los fans que llevaban diez años siguiendo el universo cinematográfico Marvel. Como traca final, no puede ser má s espectacular. Spider-Man: No way Home, en cambio... ¡Bueno! Digamos que el trepamuros interpretado pro Tom Holland no ha hecho más que ganar puntos en estos últimos años, pero No Way Home se siente un poco como una jugada de Sony y Marvel para promocionar el multiverso apelando a la nostalgia de los anteriores Spider-Man.

Lo que sabemos sobre la película al menos parece apuntar en ese sentido, aunque no es la primera vez que Sony tergiversa un tráiler hasta mentirnos. Ya pasó en Far From Home con el supuesto origen sobrenatural de Mysterio (Nunca te lo perdonaré, Sony). De momento, y a falta de que Sony nos revele que nos ha estado tomando el pelo otra vez, Spider-Man: No Way Home desencadena su acción cuando Peter Parker, harto de los problemas causados por su ahora pública identidad secreta, decide recurrir a Dr. Strange para que haga que el mundo olvide completamente ese detalle. Por supuesto, algo en el ritual del Maestro de las Artes Místicas sale mal, y Holland se encuentra caraca cara con algunos de los villanos más emblemáticos de anteriores películas, que ahora son universos alternativos de la actual: Doc Oc, Electro, El Duende Verde... Watts ya ha adelantado que quizá no veamos a estos personajes hacer todo lo que nos gustaría que hicieran, pero “Están en la película, y eso ya es una locura”.

¿Significa eso que también veremos a los Peter Parker alternativos interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maquire? Todo lo que tenemos por ahora son indicios y rumores, porque ni Marvel ni Sony lo han confirmado oficialmente. De momento habrá que esperar a que publiquen otro trailer o incluso al estreno de la película. Esperemos que no hagan ninguna gracieta del tipo “Spider-Men, ¡ reuníos!”.