Con motivo del próximo lanzamiento en plataformas digitales y sistemas físicos, se ha lanzado una secuencia eliminada de Venom: Let There Be Carnage de Sony. Una escena entre Eddie Brock y Venom sentados en una playa... de lo más romántica.



Recordamos que el director de la secuela Andy Serkis llamó explícitamente a Let There Be Carnage como una “historia de amor”. Lo que vemos en el clip (atención, spoiler si no has visto la peli): a Eddie y Venom sentados juntos en la playa, viendo una hermosa puesta de sol, hablando de adónde irán ahora que Eddie es un “criminal” por escapar de la cárcel para detener a Cletus Kasady / Carnage (Woody Harrelson) y Frances Barrison / Shriek (Naomie) Harris).



Ocurre que, de forma inesperada, Eddie cambia el tema de la conversación sobre si quiere o no a Venom, a lo que el extraterrestre le responde de forma seguramente irónica, exclamando: “¡Me quieres!”. Veamos la secuencia:

Como decíamos, el propio director, Andy Serkis, ha dejado en claro que la película siempre tuvo la intención de ser una especie de historia de amor:



Lo es, aunque no la historia de amor que podrías pensar. Se trata en gran medida de la extraordinaria relación entre el simbionte y el anfitrión. Cualquier historia de amor tiene sus escollos, sus puntos altos y bajos; la relación de Venom y Eddie causa absolutamente problemas y estrés, y se odian casi el uno al otro. Pero tienen que estar juntos, no pueden vivir sin el otro. Eso es compañerismo, amor, las cosas de las que realmente se tratan las relaciones.

Veremos qué ocurre en el futuro con esta curiosa pareja ahora que, atención, spoilers una vez más, parece que forman parte del MCU tras la confirmación en la escena post-créditos del film . Quizás sepamos algo más cuando se estrene Spider-Man: No Way Home el próximo 17 de diciembre.



Por cierto, Venom: Let There Carnage llega a plataformas digitales el 23 de noviembre y en Blu-ray, 4K UHD y DVD el 14 de diciembre. [ScreenRant]