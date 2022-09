En el año 2011 se estrenó Rise of the Planet of the Apes (El origen del planeta de los simios), un reboot de la saga de ciencia ficción que narraba el origen de los primeros simios con inteligencia extraordinaria. A esa película la siguieron dos más, dando fin a una trilogía centrada en el personaje César, interpretado mediante captación de movimientos por el reconocido Andy Serkis. Pero que la historia de César haya concluido no quiere decir que no llegarían más películas

Y así, tras un par de años de “planes” de más entregas en este universo de películas al que dio inicio Rise, los estudios de 20th Century han anunciado un nuevo film que servirá de secuela espiritual: Kingdom of the Planet of the Apes (El reino del planeta de los simios).

La película continuará la historia de esta franquicia centrándose en “el legado de César”, y estará protagonizada por Freya Allan (Ciri en la serie The Witcher de Netflix) y el actor Owen Teague dará vida a un nuevo simio llamado Cornelius. Todavía no se han dado a conocer más detalles de la trama, pero sí se ha confirmado que se estrenará en algún momento de 2024. Hay rumores de que los estudios están negociando la posibilidad de realizar dos películas adicionales, así que Kingdom podría ser la primera entrega de una nueva trilogía. [vía THR]