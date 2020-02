Taika Waititi no sabe si finalmente dirigirá la nueva adaptación de Akira

Filed to:

Durante años, la película de acción en vivo de Akira ha languidecido atrapada en su fase de “ desarrollo” . El proyecto ya ha pasado por manos de varios directores, pero el actual director adjunto, Taika Waititi, ya no está seguro de si hará la película.

Warners Bros. obtuvo por primera vez los derechos de la película de acción real de Akira en 2002. A lo largo de los años, directores como Stephen Norrington (Blade), Allen y Albert Hughes (From Hell) y Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) se hicieron con e l timón. .

“Realmente me encantan esos libros”, dijo Waititi a IGN en 2017. “Me encanta la película, pero no haría una nueva versión de la película . Haría una adaptación de los libros” . Waititi dijo que quería elegir a adolescentes asiáticos para hacer los papeles principales , y añadió : “ S in nombre, que sean talentos sin descubrir y sin explotar” .

El director dijo anteriormente haría Akira después de Thor, pero ahora ya no parece que lo vea de la misma manera . Variety le preguntó recientemente sobre la película de Akira:

¿Qué está pasando con el remake de acción real de Akira? Todo está en estado de espera. Tuvimos que seguir retrasando las fechas, y acabó chocando con las de Thor, que eran inamovibles. Así que Akira ha terminado perdiendo dos años por el camino. Post -Thor? Post-Thor. Así que no estoy seguro si incluso en dos años estaría. No se nisiquiera lo que haré en dos putos días. ¿Quieres decir que igual ni se lleva a cabo? Creo que eventualmente se hará . Solo que n o estoy seguro de si la haré yo .

Menos mal que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sí que se acuerdan del icónico manga.