Captura de pantalla : Marvel Entertaiment

La Superbowl de este año no nos ha traído tra ilers de ninguna película Marvel, pero el MCU sigue muy vivo a través de sus series, y el próximo capítulo lo protagonizan Bucky y Falcon. Este es el tráiler que pudo verse de The Falcon and The Winter Soldier.



Confieso que el estilo de la próxima serie de Marvel me recuerda demsiado a la saga The Fast & The Furious para cosa buena. Quizá sea cosa de las escenas de pelea a ritmo de hip-hop. Sea como sea, el tráiler también nos deja nuevas claves sobre la trama en la que Zemo jugará un papel fundamental como villano.

Tráiler oficial en inglés:

Tráiler oficial en español latino:

“Los superhéroes no tienen derecho a existir” murmura el villano de Captain America: Civil War. Zemo parece haberse refugiado en Madripoor, una isla ficticia del pacífico plagada de crimen y el lugar ideal para tratar su venganza contra los Vengadores. Falcon también tine problemas con el legado de Steve Rogers y los tejemanejes políticos alrededor del personaje serán otro de los pilares de esta serie que comenzará a emitirse el próximo 19 de marzo para tomar el relevo de Wandavision. [Marvel Entertaiment]