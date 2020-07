The Falcon and The Winter Soldier

Tendremos que esperar más tiempo para ver la serie de Sam y Bucky. Imagen : Marvel Studios.

Lamentablemente, era inevitable. The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie de Marvel para Disney+, ha retrasado su estreno. Originalmente llegaría en el mes de agosto, pero la pandemia paralizó la producción, por lo que tendremos que esperar más tiempo para verla.

The Falcon and The Winter Soldier es la nueva serie que forma parte directamente del Universo cinematográfico de Marvel y está conectada a sus sucesos. Si bien en el pasado series como Agents of SHIELD técnicamente han estado conectadas (o más bien, toman en cuenta los hechos de las películas para que afecten el mundo de la serie), la diferencia es que la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes forma parte de la Fase 4 del MCU, y veremos el regreso de varios personajes de las películas, incluyendo el villano Baron Zemo, a quien conocimos en Captain America: Civil War.

La producción de la serie se detuvo en marzo, por lo que Marvel Studios ha decidido posponer su estreno, incluso después de que hace algunos meses lo adelantaran a agosto (originalmente llegaría a finales de 2020). Sin embargo, aún no sabemos cuándo podremos verla, dado que la compañía aún no ha anunciado una nueva fecha de estreno. Llegue cuando llegue, se espera que conste de seis partes o episodios.

Si bien las películas han sufrido incontables retrasos debido al cierre de los cines en el mundo, las series o producciones que se estrenan en la televisión o directo en streaming técnicamente no deberían tener este problema. Sin embargo, nada puede hacerse cuando la serie no está finalizada aún. Esperemos que The Falcon and The Winter Soldier se estrene este mismo año, pero en el caso de WandaVision, la otra serie que Marvel esperaba estrenar este 2020 en Disney+, es probable que tengamos que esperar al próximo año para verla. [vía IGN]