¿Has quedado con ganas de ver más historias de DC Comics en la gran pantalla después de ver The Batman? Lamentablemente, tendrás que esperar más de lo que creías. Warner Bros ha cambiado la fecha de estreno de básicamente todas las películas de DC Comics que se encuentran en desarrollo, incluyendo The Flash, que ya se había retrasado en varias ocasiones anteriores.

La película protagonizada por Ezra Miller como el superhéroe súper rápido de DC ha cambiado su fecha de estreno del 4 de noviembre de este mismo año hasta el 23 de junio de 2023, por lo que tendremos que esperar aún más hasta ver este film que incluye el regreso de Michael Keaton como Batman y el debut de Sasha Calle como Supergirl.

Black Adam, la película protagonizada por Dwayne Johnson parte del universo de DC, ha cambiado su estreno del 29 de julio al 21 de octubre de este mismo año, e incluso Aquaman and the Last Kingdom también se hará esperar un poco más, hasta marzo de 2023. En general, así queda el próximo calendario de estrenos de películas de Warner Bros y DC Comics.

DC’s League of Super-Pets — 29 de julio

Black Adam — 21 de octubre

Shazam! Fury of the Gods — 12 de diciembre

Aquaman and the Lost Kingdom — 17 de marz o de 2023

The Flash — 23 de junio de 2023

No está claro si algo ha cambiado en cuanto a las películas y series de DC para HBO Max, como es el caso de la película de Batgirl protagonizada por Leslie Grace de la que también formará parte el Batman de Michael Keaton, y se espera que llegue a finales de este mism o año 2022. Tendremos que esperar para saber si hay algún cambio en el calendario de estrenos de DC para HBO Max. [vía Deadline]