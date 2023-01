The Last Of Us ya tiene hasta su propio Huevo de Pascua en Google

We may earn a commission from links on this page.

A no ser que vivas en una cueva muy profunda, sin televisión, prensa o acceso a Internet, estos días te habrás topado con alguna referencia a la serie del momento: The Last of Us. Por supuesto, Google, que siempre está al tanto de todas las comidillas de la red —como es normal— no ha querido dejar pasar la oportunidad y ya ha colado su particular Huevo de Pascua de la serie en el buscador.

Todo lo que tienes que hacer es acudir a la página de Google (da igual si lo haces desde la versión móvil o desde el escritorio) y escribir The Last of Us en la caja de búsqueda. Después de pulsar Enter, verás como aparece un pequeño icono con una seta en la parte inferior. Haz clic sobre él y verás como el hongo Cordyceps comienza a invadir tu pantalla. Cuantas más veces pulses, más proliferará el hongo.

Ah, por cierto, por si no lo sabías, el hongo Cordyceps que se describe en la serie y que convierte a los seres humanos en aterradores zombies es real. Existen 600 especies de hongos pertenecientes al género Cordyceps y algunas de ellas hasta son comestibles y tienen valiosas propiedades medicinales. Pero la familia real de hongos que mencionan en la serie, recibe el nombre de Ophiocordyceps u hongo zombie, y su nombre le va que ni pintado, ya que lo que hace este desagradable organismo parasitario es infectar a las hormigas hasta convertirlas en zombies. Si te interesa el tema, pásate por nuestro artículo sobre él y sabrás mejor lo que hace el hongo y si puede infectar o no a humanos.

Hoy se estrena el segundo capítulo de The Last Of Us en la plataforma de HBO Max.