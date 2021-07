¿La estatua de la pared detrás de Ravonna? Kang. En Loki todo está hecho de Kang. Imagen : Marvel Studios

Falta un sólo episodio para que Loki ponga punto y final a las aventuras de la variante temporal favorita de todos, y parece que la serie se está reservando las revelaciones más jugosas para el final. Entre las teorías que más crédito están recibiendo está la de que Loki va a servir para introducir a un villano de peso en el MCU: Kang el conquistador.



A todos los efectos, Kang es a Loki lo que Mephisto fue a Wandavision, solo que ahora no podemos hablar de fans enloquecidos con exceso de imaginación. La serie nos está literalmente bombardeando con referencias al villano conocido como Kang el conquistador. Ya solo el hecho de que Loki gire alrededor de los viajes en el tiempo es centrar el tiro en Kang. El personaje es un viajero del tiempo compulsivo, y tanto él como sus variantes han interferido numerosas veces con la historia de la Tierra y de sus héroes, especialmente con los Vengadores. De hecho, Kang es una de las entidades que más dolores de cabeza causa a la TVA en los cómics.



Por si esto no fuera suficiente, sabemos que Kang va a llegar al Universo de películas Marvel. Su debut como villano será en Ant-Man & The Wasp: Quantumania, y ya se sabe hasta quién será el actor encargado de darle vida: Jonathan Majors (Lovecraft Country) Solo esto ya sería suficiente como para sospechar que Kang puede estar detrás de los acontecimientos de Loki. La serie está absolutamente plagada de referencias al personaje . Algunas de las más importantes son:

Dicen las malas lenguas que Kang es el del centro. El del Medio de los Chichos se me ha aparecío en sueños... Imagen : Marvel

La cara de uno de los guardianes del tiempo en el corto animado que da la bienvenida a Loki a la TVA (foto sobre estas líneas) es sospechosamente parecida a la de Kang. De hecho algunos juran que se parece directamente a Jonathan Majors. No se, Rick.

Ravonna Renslayer es el amor no correspondido de Kang en los cómics. La historia de ambos personajes tiene muchos altibajos y en los cómics es princesa, no jueza , pero es verla y saber que Kang no tardará en aparecer de un modo u otro.

Alioth, la enorme bestia temporal con forma de nube que sale en el episodio 5 es uno de los principales monstruos que Kang combate en los cómics y de hecho es tan poderoso que no le queda otro remedio que reclutar a los vengadores para que le ayuden a derrotarlo.

En el episodio 5, cuando los Lokis caminan por el limbo al final del tiempo se puede ver una versión de la torre Stark, pero en vez del logo de Stark Industries se puede leer “Quang Enterprises” sobre su fachada. En los cómics, el CEO de Quang es un hombre llamado Gryphon que es... una variante temporal de Kang. Esta referencia es particularmente interesante porque en el MCU, gracias a Spider-Man: Homecoming sabemos que Stark ya ha vendido esa torre (Ha ppy Hogan organiza la mudanza durante la película) pero aún no se sabe el nombre de la compañía que la ha comprado.

Finalmente está la última escena del capítulo cinco. En ella Loki y Sylvie logran encantar a Alioth y se abre una grieta temporal. Tras ella se aprecia un castillo que muchos identifican con Castle Limbo, la fortaleza que Inmortus (otra versión de Kang) usa como base de operaciones al final del tiempo.

La cantidad de referencias a Kang es tan obscena que cada vez estoy más convencido de que... no va aparecer en la serie. Quizá me equivoque, pero d e alguna manera me parece demasiado evidente. N o es la primera vez que los guionistas de Marvel nos engañan con referencias a un personaje (o grupo de personajes. No quiero volver a sacar a relucir ese episodio tan vergonzoso con Quicksilver y los X-Men ) para usarlos como cortina de humo . Wandavision es el mejor ejemplo. Ya vemos a Kang hasta en los colores del cielo .

Pálpitos aparte, me extrañaría que Kang haga su debut como la mente maestra de trá s de la TVA cuando es un personaje cuya presentación ya está programada y confirmada en una película, y cuyo papel en la fase 4 probablemente sea demasiado importante como para quemar su primera aparición en una serie .

Lo que sí creo posible es que el final de Loki precipite los acontecimientos que introduzcan a Kang en el MCU. Quizá Loki y Sylvie hagan algo que lo libere accidentalmente . Quizá simplemente la TVA termine tan debilitada t ra s el enfrentamiento con Sylvie que varios de sus presos escapen de sus bucles temporales o nazcan nuevas variantes. Quizá incluso lleguemos a intuir a Kang en una escena post-créditos, pero poco más. La cuestión más importante sigue siendo quién está detrás de la TVA, y mis apuestas está n en cierta IA llamada Miss Minutes, en una variante de Loki que logró su objetivo de controlar la TVA , o en una variante del propio Mobius. Queda muy poco para conocer la respuesta.