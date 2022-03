By

Mi segundo animal mitológico favorito es el OnePlus 10. Se supone que estamos a sol o unos días de esa fecha mágica de “finales de marzo” en la que sale a la venta. Mientras esperamos, un nuevo rumor apunta a que antes de septiembre tendremos seis nuevos modelos.



Advertisement

Desde Android Police se hacen eco de una filtración facilitada por el informador de 91Mobiles Yogesh Brar. Según Brar, antes de septiembre veremos no uno, ni dos, sino seis nuevos teléfonos OnePlus. El primero será el OnePlus Nord CE 2 Lite en marzo, probablemente aprovechando el lanzamiento del OnePlus 10 y el 10 Pro.

En mayo anunciarán el OnePlus Nord 2T, y el OnePlus 10R. Junio se reserva un lanzamiento sin letra, el del OnePlus Nord 3. Después, en una fecha indeterminada antes de septiembre, la compañía lanzará el OnePlus 10 Ultra. Brar se refiere a estos dos últimos teléfonos como OnePlus Nord Pro y OnePlus 10 Pro Plus, pero no está claro aún si estos serán sus nombres definitivos.

No es la primera filtración que apunta a esa andanada de lanzamientos. Desde TechIT proponen unas muy parecidas. A unque las fechas varían arriba y abajo, lo que está claro es que OnePlus parece estar abandonando la estrategia de lanzar uno o dos terminales para girar hacia una estrategia multidispositivo (con acento en el multi). No tiene nada de raro teniendo en cuenta que la compañía ahora está bajo el ala de Oppo, que también lanza teléfonos como si no hubiera un mañana.

G/O Media may get a commission

Mi animal mitológico favorito, por cierto, es el fabricante de móviles que solo lanza un teléfono en lugar de obligarme a bucear en tablas y tablas para ver en qué dos cosas se diferencia un modelo de otro. ¿Será que ese animal mitológico se hará realidad hoy en el evento de Nothing?