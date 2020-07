Filed to:

samsung

Gif : Samsung

Llevamos semanas escuchando rumores de que Samsung va a pres entar un nuevo móvil plegable el próximo 5 de agosto además del Galaxy Note 20. La compañía acaba de confirmarlo oficialmente con un pequeño vídeo que no muestra el nuevo móvil pero si que da muchas pistas interesantes.



Por supuesto, ninguna de esas pistas es un dato cierto. Tan solo suposiciones mas o menos razonadas sobre lo que Samsung esconde a apenas dos semanas de su presentación y características extraídas de software . El teaser llega dese la cuenta oficial de Samsung en Reino Unido y muestra una mariposa de metal líquido con el slogan “A new look Unfolds”. El mensaje es casi idéntico al que Samsung utilizó para presentar el Galaxy Fold, que era “The Future Unfolds”. Eso y la forma de mariposa (la misma que usó como fondo de pantalla del Fold) sugiere que la compañía no va a lanzar una nueva versión del Flip y su formato de concha, sino un terminal que se pliega como un libro como lo hacía el Fold.

¿Y de qué tipo de terminal hablamos? Según las filtraciones , se trata de una versión mejorada del Fold con una pantalla interna de 7,7 pulgadas y 120Hz de tasa de refresco, y una pantalla externa mucho más grande que quizá abarque toda la cara exterior del terminal. Según Ben Geskin hablamos de una pantalla externa que es como la de un smartphone normal: 6,4 pulgadas

El apartado de chip recaería en el Snapdragon 865 Plus , aunque no sería de extrañar que Samsung reserve una versión Exynos para otros mercados distintos al estadounidense. El apartado de cámaras es similar al del Galaxy S20 Plus, aunque en un hilo de XDA Developers han encontrado referencias a un zoom 100x, lo que significaría que va a llevar cámaras similares a las del S20 Ultra. Sea como sea supone un salto adelante interesante sobre el Fold original. Se confirma también la posición nueva de las cámaras frontales. La memoria del terminal será de 12GB de RAM con opciones de 256GB o 512GB.

El nombre que se baraja para el nuevo terminal es Galaxy Z Fold 2 , lo que da por supuesto que la compañía mantendrá la letra Z para sus plegables tras el éxito del Galaxy Z Flip. Hablando de este último, las filtraciones apuntan a que Samsung presentará una versión 5G del Z Flip original. Lo que está claro, a juzgar por las especificaciones, es que el nuevo Fold no va a ser un móvil más asequible que su predecesor. [Phone Arena y Tom’s Guide]