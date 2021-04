Todos los secretos y guiños ocultos en el nuevo tráiler de Loki

Imagen : Marvel Studios

Aunque ahora estemos todos todavía algo conmocionados con los acontecimientos de WandaVision y con la mirada puesta en The Falcon and The Winter Soldier, toca recordar lo que está todavía por venir. El nuevo gran adelanto de Loki, el alucinante spin-off que arroja al Dios del engaño a un lío temporal creado por él mismo, nos dejó mucho más que asimilar. Aquí está todo lo que hemos sido capaces de detectar.

Advertisement

Imagen : Marvel Studios

El tráiler comienza aparentemente donde lo dejó Endgame: Loki (Tom Hiddleston), ahora tiene el Teseracto después de que los Vengadores no fuesen capaces de recuperar con éxito el artefacto que alberga la Gema del Espacio, y parece que aparentemente consigue librarse de morir a manos de Thanos. Pero bueno, parece que ahora ha sido capturado y escoltado por un agente desconocido.

“Sé lo que es este lugar”, se burla Loki, mientras atraviesa un curioso edificio brutalista salpicado con una embriagadora estética de los años 70. (Ese edificio es el hotel Marriott Marquis Atlanta). Este emplazamiento se trata del centro de operaciones de la Autoridad de Variación del Tiempo (TVA, por sus siglas en inglés).

Imagen : Marvel Studios

Hay tres estatuas que se pueden ver tanto aquí como detrás de la jueza Ravonna Renslayer (interpretada por la actriz Gugu Mbatha-Raw). Ella es una agente de la TVA que, en los cómics, se trataba en realidad de una princesa del siglo 40 que había alertado de la amenaza para el tiempo que suponía Kang el Conquistador (que será interpretado por Jonathan Majors en el MCU y aparecerá en Ant-Man and The Wasp: Quantumania). Las estatuas representan a los Guardianes del Tiempo, de quienes Loki se burla mientras se reúne con los burócratas de esta organización.



Advertisement

Introducidos en los 70 por primera vez en los cómics, los Guardianes del Tiempo son tres seres divinos que existen en los últimos momentos de todo el multiverso, y que fueron creados por “El Que Permanece”, el director final de la TVA, una fuerza temporal burocrática que monitoriza todo el tiempo y el espacio en el multiverso. Con la intención de ser tanto una fuente de poder cronológico como un registro de toda la historia del multiverso para guiar al próximo ciclo de universos, los Guardianes del Tiempo fueron en realidad precedidos por un trío de entidades llamadas los Trabajadores del Tiempo. Esos seres fueron intentos fallidos de El Que Permanece para crear guardianes omnipotentes que ahora tienen que pelear perpetuamente con los Guardianes del Tiempo por dos ramificaciones de la existencia.

Ahora que quizás tengas la cabeza a punto de estallar, vayamos con algo más ligero.

Advertisement

Imagen : Marvel Studios

Parte del torbellino burocrático en el que se ve atrapado Loki le lleva a encontrarse con un agente de la TVA, Mobius M. Mobius, que es interpretado por Owen Wilson. Mobius es otro personaje de los cómics, un burócrata intermedio de la TVA más conocido por reprender a los Cuatro Fantásticos cuando interfieren en la línea temporal . Su aparición es otro guiño a los cómics: el traje y el bigote de Wilson están destinados a evocar al querido editor de Marvel Comics, Mark Gruenwald, que ayudó a crear un sinfín de historias para Marvel. En los cómics, todos los empleados de la TVA son un clon suyo.

Advertisement

Imagen : Marvel Studios

Mobius establece el argumento de la serie mientras habla con Loki durante su entrevista inicial: Loki destrozó el discurrir del tiempo cuando recogió el Teseracto en Endgame, y ahora tiene que ayudar a arreglar esta línea temporal gracias a su estilo “singular”.

Advertisement

Imagen : Marvel Studios

Hay que fijarse en el uniforme de la TVA de Loki mientras camina con Mobius y dos agentes a través de un portal, hacia lo que parece ser una especie de feria renacentista. El traje contiene la palabra “VARIANTE”.

Advertisement

Es importante recordar que este no es el Loki del que se han enamorado la mayoría de los fans de Marvel estos años. En lo que respecta a esta serie, ese personaje aún está muerto y desapareció después de que Thanos le rompiese el cuello en Infinity War. Este es Loki de la época de Los Vengadores en 2012, cuando apenas había comenzado su camino de redención. Será interesante ver cómo los guionistas han lidiado con esta anormalidad temporal.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

“De verdad crees en esta variante de Loki”, pregunta Renslayer, mientras Mobius responde que Loki cree lo suficiente en si mismo como para que todo funcione y mientras le vemos junto a otros agentes de la TVA entrando por distintas ramas temporales: en la primera vemos un letrero de neón que dice “Roxxcart”, por lo que se trata con toda seguridad de un edificio de la siniestra Roxxon Corporation. Se trata de una empresa de energía que, en los cómics, suele estar involucrada en asuntos ilegales de espionaje corporativo y otros asuntos clandestinos. En el MCU, se trata de una especie de Huevo de Pa scua, ya que desempeña un papel más importante en el origen de los poderes recibidos por Tandy Bowen y Tyrone Johnson (Cloak and Dagger).

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

El propio Loki, mientras tanto, se encuentra en una línea temporal alternativa donde vemos una Nueva York en ruinas, ahora cubierta de maleza; si te fijas se puede ver la Torre de los Vengadores en el fondo.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

Y luego también vislumbramos una cantera de color púrpura, presumiblemente en algún tipo de mundo alienígena. Hay señales de la existencia de un pequeño asentamiento allí, y podemos vislumbrar a Loki tratando de evitar el impacto de un meteorito.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

Sin embargo, también vemos tomas que indican dos cosas muy interesantes que suceden en la TVA: la primera es que, obviamente, la relación de Loki con la agencia no es del todo amistosa. No solo se burla de Mobius por pensar que la agencia lleva la manija en su relación, también lo vemos enfrentarse a Renslayer y a muchos otros soldados de la TVA empuñando sus míticos cuchillos, y hay múltiples tomas de lo que parece a Loki tratando de escaparse de Mobius y otros miembros de la TVA. En realidad, no esperábamos menos de él.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

Pero por separado, también entrevemos a una figura con una capucha negra que usa las puertas temporales de la TVA y que ataca a sus agentes. Quién es continúa siendo un gran misterio, pero presumiblemente no es Loki.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

Unas cuantas escenas más nos introducen más realidades alternativas. En uno, Loki está de vuelta en un salón del trono asgardiano (con su familiar atuendo).

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

En otro, atraviesa un pasillo púrpura, posiblemente en el mismo mundo que vimos brevemente antes...

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

En la referencia más difusa a los cómics de Marvel, Loki es abordado por unos guerreros de aspecto apocalíptico mientras porta una versión modificada de su clásico casco con cuernos y un bonito traje adornado con un broche de una campaña presidencial. Esto es una referencia a la serie de cómics Vote Loki del año 2016, en la que, bueno, Loki participa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

“No eres muy de fiar, ¿verdad?” Pregunta Mobius, mientras vemos el guiño que ya habíamos visto en el primer tráiler de la serie. Loki aparece disfrazado de D.B. Cooper, el célebre secuestrador de aviones de 1971 que, después de haberse hecho con un 747, se lanzó en paracaídas del avión en pleno vuelo y nunca más volvió a ser visto.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

El tráiler termina con una sucesión de tomas de acción: la misteriosa figura de negro aparece de nuevo en un edificio ornamentado que Loki estaba investigando antes; Loki lucha contra guardias uniformados de negro; y lo que parece ser Loki y Mobius de paseo por Pompeya en medio de la erupción del Vesubio. Pero quizás la toma más interesante de todas es en la que Loki regresa a ese planeta de color púrpura, mientras ve como caen algunos meteoritos sentado con una mujer de cabello rubio.

Imagen : Marvel Studios

Advertisement

La gente ya coquetea con la teoría de que, dado este tono púrpura y el hecho de que la mujer parece ataviada con un traje táctico , ese planeta puede ser Vormir, el lugar donde estaba la Gema del Alma en Infinity War y Endgame, por lo que ella sería Black Widow antes de lanzarse por el acantilado.

Excepto que... no lo es. En primer lugar, cuando Natasha se sacrifica, en realidad ya tiene el cabello teñido de rubio platino como en Infinity War, y además lo llevaba siempre recogido con una cola de caballo. Aunque esta mujer tiene un equipo similar, el atuendo que vemos aquí es en realidad el del misterioso asaltante encapuchado de antes: fíjate en la vaina de la espada. Quienquiera que sea esta figura misteriosa, es posible que sepamos quién es la actriz que lo interpreta: Sophia Di Martino, a la que ya vimos con lo que parecía una armadura asgardiana muy similar a la de Loky.

Advertisement

Al igual que ocurrió con primer tráiler, este último adelanto de Loki juega a aumentar el misterio en vez de decirnos realmente lo que está pasando. Es verdad que clarifica lo que la TVA quiere de Loki , pero seguimos sin saber nada de todos estas líneas temporales.

Advertisement

Los seis episodios que tendrá esta temporada de Loki comenzarán a empitirse en Disney+ a partir del 11 de junio.