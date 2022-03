By

By

Hace cinco años se supo que Disney buscaba continuar con la franquicia de Tron con el actor Jared Leto. Sin embargo, desde entonces no ha pasado mucho. Han habido momentos en los que posiblemente se ha mencionado un guión, e incluso un título de proyecto, pero nada definitivo. Sería fácil suponer que el proyecto ha sido abandonado por completo. Sin embargo, según su estrella protagonista, no es así.



Advertisement

“Soy un gran fanático de Tron y estamos trabajando muy duro en [la nueva] Tron con nuestros increíbles socios en Disney”, dijo Leto a Screenrant recientemente mientras promocionaba su nueva película, Morbius. “Es un grupo increíble de personas creativas. Nos estamos acercando. Cada vez estamos más cerca, y quién sabe, algo puede [llegar] mas temprano que tarde”.

¡Lo cual podría sonar muy prometedor! Hasta que te das cuenta de que Tron 3 no comenzó con Jared Leto. La noticia de que harían esta película se filtró por primera vez meses antes del lanzamiento de Tron Legacy en diciembre de 2010. Por supuesto, cuando esa película no tuvo mucho éxito en taquilla (no le fue mal, pero tampoco muy bien, obteniendo solo 400 millones de dólares en taquilla para su presupuesto de 170 millones), el trabajo en la secuela fue dejado de lado. Dos años después, el proyecto despegó oficialmente. Hasta que de nuevo lo dejaron de lado. Pasaron cinco años antes de la noticias de que Leto se unía al proyecto, y ahora han pasado cinco años ma s.

Pero tal vez esa sea la cantidad justa de tiempo. Tal vez las películas de Tron necesiten una década (o tres) entre ellas para que la tecnología avance lo suficiente como para permitir que cada película se vea y se sienta hipermoderna. Quizás el mayor problema con este intervalo de tiempo en particular es que Daft Punk, cuya música para Tron Legacy sigue siendo una de las favoritas entre los fanáticos del cine y la música electrónica, se separó en 2021. Ese es un gran golpe para un proyecto que ya ha tenido un montón de problemas y retrasos. Si tienes curiosidad sobre la historia del desarrollo de Tron 3, a la que Leto se ha referido en ocasiones como Tron: Ares, haz click en este enlace. Hice una línea de tiempo de todas las veces que Tron 3 comenzó y detuvo su desarrollo. Ahora tenemos que agregar esta nueva confirmación por parte de Leto a la lista.