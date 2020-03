Twitter lanza una función de tuits que desaparecen tras 24 horas

Filed to:

Twitter está probando una nueva función en Brasil que elimina automáticamente los tuits después de 24h; un movimiento con el que pretenden, según dicen, hacer que los usuarios sientan menos presión y darles más control sobre sus tuits . Twitter ha bautizado a esta función de momento como Fleets.

Fleets , dice Twitter en un post de su blog sobre la nueva función que lanzaron hace unas horas en Brasil , son tuits que expiran después de 24 horas y a los que no se les puede dar me gusta, comentar o retuitear públicamente. Según podemos ver en el vídeo que han presentado, Fleets parece ser el equivalente de las Stories de Instagram y Snapchat . Twitter ha dicho que los usuarios que pueden ver t u perfil podrán también ver t us Fleets .

En los Fleets , los usuarios podrán incluir pueden incluir GIF, fotos y vídeos . Para responder a los Fleets , los usuarios solo tienen que hacer clic en uno y pasarán automáticamente a Mensajes directos.

Twitter ha dicho que si la prueba tiene éxito , también lo introducirá en otros mercados.