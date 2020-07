Imagen : Marvel Studios

Visió n está técnicamente muerto tras su encuentro con Thanos en Avengers: Infinity War, pero la muerte no es algo definitivo en el universo Marvel y el equipo de Feige aún tiene planes para el androide interpretado por Paul Bettany. La cuestión es ¿Cómo logra Visió n volver de la muerte?



Advertisement

Resulta pe rfectamente posible que la mente de Visió n (al menos parte de ella) sobreviviera a los acontecimientos de Infinity War. Basta con que Shuri hiciera un backup de la Inteligencia Artificial de Visión mientras intentaba extraer la piedra de la mente. Si la tecnología de Wakanda no es el origen de ese backup también podría ser cosa de SWORD, la organización contra amenazas extraterrestres que sustituye a SHIELD y de la que parece que tuvimos un avance en la segunda escena post-créditos de Spider-Man: Far from home.

La cuestión de la mente de Visión parece explicada de sobra, pero lo que no está tan claro es de dónde obtienen un cuerpo nuevo para el androide. En teoría, el cuerpo original de visión fue destruido al arrancarle la piedra. Siguiendo con la teoría, Wakanda podría fabricar un nuevo cuerpo de vibranium , pero en Screenrant tienen otra teoría más interesante porque pone sobre el tapete el origen clásico de Visión en los cómics, y además añade trasfondo para la introducción de los cuatro fantásticos.

Advertisement

Gif : Marvel studios

Esa teoría se basa en una escena de Captain America: The First Avenger (sobre estas líneas) . En ella se ve una panorámica de la feria tecnológica de Howard Stark que Steve Rogers y Bucky visitan antes de que este último se una a filas. En esa panorámica se aprecia una figura humana en una urna circular bajo la frase “Dr. Phineas Horton. The Synthetic Man”. Esa figura dentro de la urna no es otro que la Antorcha Humana. No, no es el J ohnny S torm de los 4 Fantásticos, sino la Antorcha Humana original.



Advertisement

Imagen : Marvel Comics

En la edad de oro de los cómics Marvel, La Antorcha Humana es un androide sintético llamado Jim Hammond creado por el Dr. Phineas Horton. Décadas más tarde, el cuerpo de este androide es el que se usa para crear a Visión. Según la teoría de Screenrant, Marvel podría inspirarse en esa historia para acomodarla al MCU y hacer que la mente de visión sea instalada en el cuerpo de Jim Hammond como un procedimiento de emergencia para tratar de resucitarle.



Advertisement

Las consecuencias de ese procedimiento quizá no sean todo lo positivas que cabe esperar, y la recuperación del personaje puede ser precisamente el hilo conductor de Wandavision. La serie no solo explora los poderes y miedos de la Bruja Escarlata. Visión vive , pero su mente parece definitivamente alterada hasta el punto de que la realidad en la que viven parece una especie de multiverso de comedias televisivas. La teoría no es perfecta, pero encaja muy bien en la forma de funcionar del MCU. Lamentablemente aún tendremos que esperar un poco para la respuesta. Wandvision sigue teniendo previsto su estreno en diciembre de 2020, pero aún no sabemos si ese debut está sujeto al estreno de Black widow en noviembre, y los estrenos en cine no hacen más que sufrir cambios por la pandemia de covid-19. Con un poco de suerte tendremos la respuesta a final de año. [Screenrant]