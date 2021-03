WandaVision iba a tener un episodio basado en CSI, pero se descartó

Imagen : Disney

Buena parte de la primera temporada de WandaVision se inspira en algunas sitcoms históricas como Bewitched, Full House y Malcolm in the Middle. Pero el creador de la serie, Jac Schaeffer, planeó originalmente un episodio basado en un programa de televisión muy diferente: la franquicia policíaca CSI.

“En mi presentación de la serie, el episodio del ‘rewind’ era un episodio de CSI”, confesó Schaeffer al New York Times. “Pensé: qué interesante hacer sitcom, sitcom, sitcom, y luego romper eso y entrar en un género diferente”.

Se refiere al capítulo En episodios anteriores, el penúltimo de la primera temporada, que nos lleva al pasado de Wanda para entender —cuidado, spoiler— toda esa fantasía que ha montado la Bruja Escarlata en Westview. Y aunque hubiera sido divertido (sobre todo para los fans de CSI, que no son pocos), habría desvirtuado un momento catártico de la temporada.

Advertisement

Schaeffer también pensó en otras referencias, como All in the Family, Roseanne y The Mary Tyler Moore Show, pero acabó centrándose en comedias de familias aspiracionales por una simple razón —cuidado, otro spoiler—: encajaban bien con la vida que Wanda quería vivir con Visión y sus hijos.