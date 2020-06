Captura de pantalla : Sony

Seguro que lo has escuchado antes: la mayoría de los videojuegos son demasiado largos. Este sentimiento común se ve afectado cada pocos meses cuando se lanza un nuevo blockbuster con docenas de horas de “contenido”. Shawn Layden, ex presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, parece estar de acuerdo.



“Agradecería el regreso del juego de 12-15 horas”, dijo Layden, quien dejó Sony el año pasado después de casi 32 años en la compañía, a Dean Takahashi de VentureBeat en una entrevista en la conferencia GameLab de este año. “Primero terminaría más juegos. Al igual que una obra literaria o una película bien editada, he estado observando la disciplina en torno a eso, la contención en torno a ello. Podría hacernos más estrictos, contenido más convincente. Sería algo que me gustaría ver de regreso”.



Además de la conveniencia personal de no tener que invertir el tiempo de una semana laboral en vencer al último juego exclusivo o grande de mundo abierto de Sony, Layden cree que el desarrollo de juegos más cortos también podría ayudar a los estudios a contener los costes de desarrollo cada vez mayores.



“El coste de crear juegos ha aumentado”, dijo Layden. “Algunos estudios muestran que ha subido 2 veces cada vez que avanza una generación de consolas. El problema con ese modelo es que simplemente no es sostenible”. El ejecutivo continuó:



“Los principales juegos triple A en la generación actual van desde 80 millones a 150 millones de dólares o más para hacerse, y eso es antes del marketing. Es un coste inicial enorme. Extendido en el tiempo, lleva tres o cuatro o cinco años construir un juego sin obtener ningún retorno de la inversión. Simplemente continúas pagando y buscando la gran recompensa al final. No creo que, en la próxima generación, puedas tomar esos números y multiplicarlos por dos y esperar que la industria continúe creciendo”.

Imagen : Shawn Layden ( YouTube

Esta conversación se produce poco después del lanzamiento de The Last of Us Part 2, un juego que se desarrolló durante seis años y puede llevar entre 20 y 30 horas, un aumento sustancial con respecto a la campaña principal de aproximadamente 15 horas del primer juego. Al mismo tiempo, muchos críticos han señalado lo emocionalmente agotadora que puede ser la extensa documentación del juego de tortura y tragedia.



Además de los costes insostenibles que menciona Layden, los juegos como The Last of Us Part 2 también se basan en prácticas laborales insostenibles como horas extras extensas. Otro ejemplo reciente es Red Dead Redemption 2, un extenso largo de mundo abierto con demasiado para explorar y descubrir de lo que cualquier juego necesita tener. También se basó en los sacrificios de los empleados que trabajaban largos días extenuantes y, a veces, los fines de semana durante largos períodos de su desarrollo.



Al mismo tiempo, la mayoría de los precios de los juegos de gran éxito se han mantenido estancados en 60 dólares desde el comienzo de la generación de las consolas PS3, Xbox 360 y Nintendo Wii.



“¿Cómo podemos ver eso y decir: “¿Hay otra solución?””, dijo Layden. “En lugar de pasar cinco años para hacer un juego de 80 horas, ¿cómo sería tres años y un juego de 15 horas? ¿Cuáles serían los costes en torno a eso?”



El antiguo ejecutivo de Sony dijo que se sintió alentado por algunos de los juegos que se mostraron recientemente en el evento de revelación de la PS5 de Sony que no se centró tanto en mostrar nuevos puntos de referencia tecnológicos. “También me animó mucho ver una buena muestra del poder del desarrollador independiente”, dijo. “Quiero alentar ese tipo de desarrollos, porque obtenemos una mayor variedad. Tenemos una gama más amplia de juegos para elegir”.