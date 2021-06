El siguiente vídeo es una de esas piezas visuales que se presta al debate encendido sobre lo que vemos, o lo que creemos estar viendo. Ocurrió cuando el fotógrafo y cineasta James Cawley filmaba la puesta de sol en el área de Moab en Utah con su dron DJI Mavic 2 Pro. De repente, dos objetos extraños se cruzaron en el vídeo.



Cawley ha contado al medio Petapixel que los objetos eran lo suficientemente obvios como para que él mismo se girara hacia la zona donde estaban. Según contó:



La suposición más obvia sería que se trataba de insectos o pájaros. He visto a muchos de ellos volar a contraluz de esta manera a lo largo de los años. Lo que me hizo cuestionar estos objetos fue la velocidad. Como tenía un filtro de densidad neutra Tiffen 1/8 activado, la velocidad de obturación del video es 1/60 de segundo y mi dron estaba a menos de 60 metros por encima de mí cuando los vi pasar. Me volví para verlos volar sobre el horizonte detrás de mí y brillaban como metal por el sol bajo.