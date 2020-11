Filed to:

Filed to: Tesla

Captura de pantalla : YouTube

Hay gente que no puede evitar obsesionarse con ciertos detalles de su coche . Detalles como la retención del techo. Hay gente que se pone furiosa si el techo solar de su coche sale volando de repente , como le pa só a un Tesla Model Y el mes pasado. Si eres un verdadero fan de que tu techo permanezca todo el tiempo encima de tu coche , entonces probablemente no te gustará que otro Tesla, esta vez un Model S, haya perdido el techo solar en China. Esta vez, sin embargo, Tesla dice no tener nada que ver .

Advertisement

Según r / Tesla Motors, este vídeo se subió en primer lugar a Weibo, el YouTube chino:

¡El techo solar sale disparado por los aires ! Estoy seguro de que si tuviéramos un audio desde el interior de ese Tesla acelerado, escucharíamos el equivalente chino de “¿qué co... ?” .

Advertisement

r / Tesla Motors dice que Tesla Support China respondió al video con el siguient e mensaje :

“Nos hemos puesto en contacto con el propietario de inmediato para resolver el problema. Tras la investigación inicial, descubrimos que dicho vehículo ha estado en un taller externo autorizado para reemplazar el vidrio del techo. No estamos seguros de la causa y actualmente seguimos investigando ” .

Advertisement

El “ taller externo autorizado ” no fue nombrado , pero imagino que Tesla China está reevaluando esa autorización.

El Model Y que perdió el techo el mes pasado acababa de salir del concesionario de Tesla y probablemente tenía un problema de fabricación relacionado con los adhesivos que se usan para montar el techo. No está claro si el incidente de China fue un problema de servicio / reparación, o si se emplearon los mismos métodos y materiales utilizados en el proceso de fabricación original.

Advertisement

Generalmente, el Model S no ha tenido muchos problemas para mantener el techo puesto.

También es posible que todo esto sea solo una prueba para un nuevo sistema de eyección del asiento que se incluiría en una futura actualización de software . Te mantendremos informado.