Desde que la primera película de Venom llegó en 2018, mucho nos hemos preguntado: ¿se cruzará este personaje con Peter Parker? Y de ser así, ¿cuándo? Por ahora, la respuesta es: Venom Let there be Carnage se desarrolla en su propio universo.

Así lo ha asegurado Andy Serkis, director de la nueva película de Venom, de la cual por fin ya hemos podido ver su tráiler. Serkis, conocido por ser un actor británico de renombre que, entre muchas cosas, ha interpretado a personajes como Gollum en El señor de los anillos y Caesar en las recientes películas de El planeta de los simios, es el cineasta encargado de este film, y en una entrevista con IGN aseguró que su película no forma parte del universo de Spider-Man. Al menos por ahora.

“Por supuesto, hay algunas conexiones entre Venom y Spider-Man, con el universo Marvel y la historia de Spider-Man. Sin embargo, estamos tratando a esta película como su propio mundo. La historia de Venom se desarrolla en su propio mundo. Hay guiños al universo de Spider-Man en algunos momentos, por supuesto, pero en nuestra película nadie es consciente de otros personajes, como Spider-Man.”

En el tráiler se han podido ver detalles que parecían estar conectados con el universo de Spider-Man, como es la aparición de el periódico de el Daily Bugle e incluso una aparente mención a los Avengers en ese mismo diario. Pero según Serkis da a entender, al menos por ahora, esta conexión son solamente easter eggs.

De nuevo, se hace extraño pensar en una historia de Venom sin la presencia de Spider-Man, pero tendremos que esperar para ver q ué le depara el futuro a este personaje y esta franquicia, al igual que otras como la película de Morbius que también, en teoría, deberían estar conectadas con Spider-Man. [vía IGN]