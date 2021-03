Captura de pantalla : Warner Bros

E l final de la nueva versión de Justice League es completamente abierto y deja no pocos cabos sueltos, pero todo indica que no va a ser el comienzo de un nuevo universo de películas dirigidas por Zack Snuyder. Warner ha puesto coto tanto a esa idea como a la de hacer un Ayer’s Cut de Suicide Squad.



La CEO de Warner Media Studios, Ann Sarnoff, ha concedido una entrevista a Vari ety en la que agradece a los fans su lealtad hacia Zack Snyder, pero ha puntualizado que Justice League es el final de una trilogía que comenzó con Ma n of Steel y continuó con Batman V Superman.

Aprecio el amor que los fans tienen por el trabajo de Zack y estamos muy agradecidos por sus contribuciones al universo DC. Estamos muy contentos de que haya podido hacer realidad su versión de Justice League porque es algo que ni siquiera formaba parte de los planes hace un año. Con esa versión podemos dar por completa la trilogía. Estamos felices de haber logrado esto, pero también estamos muy emocionados por los planes para desarrollar todos los personajes mukti-dimensionales que están ahora mismo en desarrollo.

Sarnoff se refiere a los actuales proyectos para llevar a cabo una nueva película de Superman, una película sobre el héroe de origen mexicano Blue Bettle, y una nueva película sobre Zatanna. Esos proyectos se suman a los que ya existen de hacer secuelas sobre Shazam, Aquaman, y Wonder Woman, así como reboots de Flash y Batman.

Las declaraciones de la CEO de DC probablemente se refieran al reciente cambio de hashtag de los fans de Snyder, que han pasado del “Release the Snyder Cut” al “Restore the Snyderverse”. En cuanto al “Release the Ayer’s Cut” con el que algunos fans pedían la realización de una nueva versión del Suicide Squad de David Ayer, Sarnoff se ha mostrado más tajante. “No vamos a hacer el Ayer’s Cut”, dijo la CEO.

Por supuesto, las negativas de la industria del cine no siempre son tan tajantes. Hace unos años Warner ya dijo que nunca haría el Snyder’s Cut y aquí estamos. Lo que está claro es que tendría que llover mucho para que Warner y DC tomen la decisión de abrir todo un universo consagrado a Zack Snyder solo porque algunos fans lo piden. [Variety vía iO9]