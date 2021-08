Marvel hará más series animadas, y no debería sorprendernos. Recientemente el MCU se amplió mediante el estreno de la primera serie animada de este universo, What If...? (o ¿Qué pasaría si...?), pero los estudios detrás de la saga de Avengers ya tienen en sus planes otras historias que contar mediante animación.

Así lo ha confirmado Brad Winderbaum, productor ejecutivo de What If...? Según Winderbraum, Marvel Studios tiene “múltiples series en sus planes para Disney+”, las cuales formarán parte del MCU. No obstante, por ahora no consideran realizar alguna película animada, solo series.

“Sabemos que hay muchas historias y aspectos geniales que se pueden explorar mediante animación. Los proyectos que creemos de este modo serán cosas que necesiten ser animadas para poder contar su historia”, mencionó el productor, aseguran que no quieren “simplemente hacer una serie animada de un personaje o IP solo para aprovechar su popularidad debido a que aparece o apareció en las películas”.

Por ahora, What If...? contará historias alternativas del “multiverso” de Marvel a través de sus primeros 9 episodios, e incluso ya hay una temporada 2 en desarrollo. Solo falta esperar para saber qué otras historias contará Marvel mediante la animación. [vía Variety]