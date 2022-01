By

WhatsApp trabaja en nuevas opciones de multitarea para la aplicación de mensajería. Una de ellas, según se ha filtrado gracias a la versión beta (en desarrollo) de la app, es la posibilidad de escuchar en segundo plano los mensajes de voz que te envían tus contactos.

Si bien actualmente es posible escuchar un mensaje de voz con la pantalla del teléfono apagada y usando auriculares, lo que permite guardar el teléfono en el bolsillo mientras escuchamos esos “minipodcast” de múltiples minutos que nos envían algunos de nuestros amigos por WhatsApp (confieso que yo suelo ser uno de esos amigos), en el futuro también será posible escuchar un mensaje de voz en segundo plano mientras revisamos otra conversación, respondemos con a alguna otra persona o nos ponemos al día en alguno de los grupos que participamos.

Esto será posible, según imágenes de la versión en desarrollo de la app publicadas por WABetaInfo, mediante una nueva barra de reproducción que aparecerá en la parte superior de la app de mensajería donde podremos pausar el mensaje de audio, retroceder el audio, adelantarlo o sencillamente cerrar el reproductor con él, el mensaje de voz. La función es co nocida de manera oficial en WhatsApp como “Global Voice Note Player” (reproductor de mensajes de voz global).

La función aún está en desarrollo, por lo que no sabemos cuándo llegará a todos los usuarios de WhatsApp en Android y en iPhone, pero sin duda promete ser un pequeño gran añadido que evitará que nos quedemos atrapados en una sola ventana de chat mientras escuchamos esos 8 minutos de audio en los que tu amigo te cuenta sus teorías sobre lo que cree que podría suceder después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. [WABetaInfo v í a AndroidPolice]