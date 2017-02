Si nos atenemos a lo que cuenta Dave Mitchell, su teléfono es el más antiguo en activo de todo Reino Unido. Se trata, como no, de un Nokia 3310, y ya ha pasado por varias guerras como la de Irak o Afganistán. Solo tiene un problema: encontrar una tarifa telefónica adecuada.



Teniendo en cuenta que Nokia vendió 126 millones de 3310 en su día, es muy probable que el terminal de Mitchell no sea el más antiguo de Reino Unido, o al menos no el único de aquel entonces. No obstante, la historia de este veterano del ejército británico ya retirado ha saltado a portada porque recuerda esa época, hace 17 años, en la que los teléfonos soportaban todas las caídas y golpes que hicieran falta.

Mitchell no quiere que le tomen por un ludista. Su hijo le ofreció un smartphone de última generación, pero él prefiere seguir usando su viejo Nokia por una buena razón. En una entrevista a Yahoo News, Mitchell explica:

No soy ningún dinosaurio. Se cómo funciona la tecnología actual. Simplemente no quiero estar mirando el teléfono a cada minuto. Si necesito entrar en Internet, espero a llegar a casa o al trabajo y lo hago desde un PC. Creo que esa manera de usarlo me proporciona una auténtica sensación de libertad.

Según este veterano, su Nokia lo ha acompañado durante muchas de sus misiones, algunas con combates como Irak, y Afganistán, y otros destinos más tranquilos como Jordania o Alemania. En todo ese tiempo nunca ha cambiado de batería. La que tiene aún le dura casi dos semanas con una sola carga. El único problema es que a día de hoy, es muy complicado encontrar una tarifa móvil que no tenga datos sino solo llamadas y mensajes.

El Nokia 3310 se ha ganado una merecida fama de duro hasta el punto de que en Internet abundan los meses sobre su supuesta capacidad de sobrevivir a los accidentes más estrafalarios. Uno de sus peores enemigos son los golpes con un hacha al rojo vivo, pero si lo mantenemos lejos de este tipo de herramientas, el 3310 sigue funcionando por mucho tiempo. [vía Yahoo News UK]