Hay mucha consternación sobre si Estados Unidos debe si quiera seguir teniendo estos enormes superportaaviones. Obviamente, la respuesta es “depende de la cantidad de explosivos que tengas”, pero hundir un portaaviones es difícil, no imposible. La clave es para qué se usa, y contra quién se usa. Si quisieras hundir uno, esto es lo que tendrías que hacer, y a lo que te enfrentarías.



AMENAZA: Los torpedos

Imagen: Getty Images

Ningún portaaviones ha sido alcanzado por un torpedo moderno de ningún tipo, por lo que carecemos de buenas evidencias sobre la resistencia que podría tener un barco de 90.000 toneladas a este tipo de ataque. La Marina probó una variedad de mecanismos de ataque submarino contra el portaaviones retirado USS America, de la clase Kitty Hawk, en 2005, pero la naturaleza exacta de las pruebas y sus resultados sigue siendo confidenciales.

En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos hundieron un total de ocho portadores de flota de Japón, Estados Unidos y Reino Unido, comenzando con el HMS Courageous en 1939. Y durante la Guerra Fría, la Marina identificó a los submarinos nucleares soviéticos como un problema crítico para los portaaviones. Como demuestran estos ejercicios, los submarinos siguen siendo una amenaza para los portaaviones. Pero, para hundir a un portaaviones, un submarino necesita evitar escoltas y aviones patrulla, ya sea permaneciendo estacionario y esperando a que un portaaviones pase, o acercándose a un buque en silencio. En el mar abierto esta última es una tarea difícil, ya que los portaaviones se mueven aproximadamente a la misma velocidad que los submarinos modernos.

Los marines vigilan de cerca los rangos efectivos de los torpedos estándar, pero entre 55 y 65 kilómetros como máximo. Los torpedos modernos estallan debajo del buque para romper su parte posterior y causar una inundación grave. La Marina rusa ha desarrollado torpedos “supercavitadores” extremadamente rápidos, pero los detalles sobre su estado operativo y su eficacia práctica siguen siendo escasos.

Contramedidas

La solución principal al problema de los submarinos es evitar que se muevan en posiciones de ataque. Históricamente, esto ha implicado la detección y destrucción de submarinos enemigos con aviones anti-submarinos, helicópteros lanzados desde escoltas, aviones que salen de tierra y los propias escoltas.

Durante la Guerra Fría, la Marina tenía tanta confianza en su capacidad para encontrar y eliminar submarinos soviéticos que hasta se imaginaba llevando portaaviones en operaciones ofensivas importantes contra territorio soviético en el Ártico y en el Pacífico.

Imagen: AP

La capacidad anti-submarina de la Marina (ASW) ha decaído desde la Guerra Fría con la retirada de la patrulla S-3 Viking y las fragatas de la clase Perry de Oliver Hazard, pero Rusia tiene menos submarinos que durante la época soviética y los submarinos nucleares de largo alcance de China se consideran relativamente altos y fáciles de rastrear. Los diésel más silenciosos carecen de patas para permanecer en la estación en las áreas donde operarán los portaaviones, y de velocidad para seguir a los grupos de batalla.

Los submarinos no son tan fáciles de vincular en un sistema de mando y control como los aviones y los buques de superficie y, por lo tanto, tienden a reaccionar más lentamente a la inteligencia. Sin embargo, un número suficiente de submarinos cuidadosamente desplegados puede representar una amenaza significativa para cualquier grupo de batalla de un portaaviones. Si todo lo demás falla, la mayoría de los submarinos y buques de superficie tendrán una variedad de contramedidas diseñadas para confundir a los misiles teledirigidos. Hay señuelos diseñados para distraer al torpedo; y los rusos y los chinos tienen torpedos despierta misiles teledirigidos diseñados para derrotar estas defensas.

AMENAZA: Misiles de crucero

Imagen: Ministerio de Defensa ruso

Los primeros misiles navales de crucero aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones alemanes usaban bombas planeadoras guiadas con precisión para atacar a los barcos aliados e italianos. Durante la Guerra Fría, los soviéticos desarrollaron una serie de plataformas para lanzar misiles de crucero contra los grupos de batalla de portaaviones de Estados Unidos, incluyendo submarinos, barcos de superficie y aviones. La URSS desarrolló el bombardero Tu-22M “Backfire” específicamente para llevar a cabo ataques de misiles de crucero contra grupos de batalla de la Marina.

China ha adoptado un enfoque similar, utilizando una variedad de misiles de crucero diferentes lanzados desde diferentes plataformas para amenazar a los grupos de batalla de portaaviones estadounidenses. La mayoría de estos misiles viaja hasta su objetivo cerca del nivel del mar para evitar la detección, apareciendo hacia el final del vuelo con el fin de infligir el máximo daño. Este perfil hace que los misiles sean difíciles, aunque no imposibles, de acoplar con misiles tierra-aire y aviones de combate defensivos. La mayoría de los misiles de crucero requieren programación en el lanzamiento, llevándolos a un área específica antes de que puedan identificar y seleccionar objetivos por su cuenta, pero algunos misiles tienen sistemas más avanzados que les permiten detectar y discernir entre objetivos a largo alcance.



Contramedidas

Como pasa con los torpedos, la forma de esquivar los ataques con misiles de crucero es evitar que las plataformas se aproximen lo suficiente a los portaaviones para lanzar con fiabilidad sus misiles. Para los buques de superficie el problema es relativamente simple, y pocos esperan que los buques de superficie chinos o rusos puedan acercarse a una distancia de tiro fiable de un portaaviones estadounidense antes de ser destruidos, lo que la red de gran alcance de la aviación naval estadounidense puede hacer mucho antes que el grupo de batalla de un portaaviones. Los misiles de crucero complican la amenaza planteada por los submarinos, pero el principio sigue siendo el mismo: destruir los submarinos antes de que puedan acercarse al rango de tiro. Los misiles de crucero lanzados por aeronaves (ALCM) plantean un problema diferente, ya que los aviones (debido a la altitud y la curvatura de la Tierra) pueden identificar el grupo de batalla de un portaaviones desde una distancia mayor que un submarino o un buque. Para derrotar a los aviones, los grupos de batalla dependen de una combinación de misiles tierra-aire (lanzados desde los cruceros y destructores de Aegis) y los combatientes que vuelan en patrulla aérea de combate.

En la Guerra Fría, esto se convirtió en un complejo juego entre los Estados Unidos y la URSS; los soviéticos necesitaban una buena inteligencia para justificar el lanzamiento de un gran número de bombarderos, muchos de los cuales esperaban perder. La Marina desarrolló técnicas de señuelo para engañar a los rusos en el lanzamiento de incursiones en masa, destinadas a destruir las capacidades soviéticas y disuadir a los soviéticos de lanzar nada. La Marina desarrolló el F-14 Tomcat para contrarrestar la amenaza de ALCM; con un radar grande y un misil aire-aire de largo alcance AAM, el F-14 podía proporcionar una protección distante para el grupo de batalla de un portaaviones.



La Marina ya no opera los F-14, pero el grupo aéreo de los portaaviones aún tiene responsabilidades de patrulla aérea de combate que incluyen no sólo la destrucción de los bombarderos atacantes, sino de cualquier dron y aeronave de patrulla que pueda reportar datos en tiempo real sobre la ubicación y orientación de un portaaviones.



Ningún misil de crucero ha golpeado a un portaaviones, aunque los misiles han tenido resultados mixtos contra los buques de guerra más pequeños. Los misiles anti-buque se utilizaron ampliamente durante la guerra entre Irán e Irak, y generalmente no pudieron hundir grandes petroleros. Pero un misil crucero puede paralizar a un portador dañando su cubierta de vuelo, incluso sin hundir el barco.



AMENAZA: Lanchas go fast

Imagen: Televisión estatal iraní

La amenaza que representan los barcos pequeños para los buques de guerra ha sido evidente desde hace tiempo, pero el ejercicio Millenium Challenge 2002 del Pentágono puso de relevancia el problema. En ese polémico ejercicio, pequeñas lanchas que llevaban cargas útiles suicidas infligieron fuertes daños a las fuerzas navales estadounidenses. La estrategia “Red” fue construida a partir del exitoso ataque de Al Qaeda contra el destructor USS Cole en el 2000, así como el historial de las operaciones de pequeñas embarcaciones iraníes durante la Guerra Irán-Irak.

Los árbitros finalmente prohibieron algunas de las técnicas Red más eficaces para dar a las fuerzas estadounidenses una oportunidad de batallar. Un barco suicida pesadamente cargado tendría problemas para hundir a un superportaaviones, pero podría ser una muy mala noticia para la tripulación y reducir la eficacia de la nave por un periodo extendido de tiempo.

Contramedidas

La mayoría de las lanchas carecen de alcance para encontrar y atacar con éxito a los portaaviones en mar abierto. Cualquier barco que se encontrase con el grupo de batalla de un portaaviones tendría que pasar por una falange de helicópteros bien armados y buques de guerra de escolta, la mayoría de los cuales cuenta con un sistema de armamento Phalanx que podrían hacer volar pequeños barcos en mil pedazos. Como tal, la única amenaza real que representan las lanchas para un portaaviones es un ataque sorpresa cuando el portaaviones está estacionario o transita por una sección estrecha y bien transitada del océano. Son amenazas serias, pero apenas existenciales, para el futuro del portaaviones.

AMENAZA: Misiles balísticos

GIF

A finales de los años 2000 se supo que China estaba desarrollando una variante de su misil balístico de alcance medio DF-21 (MRBM) que podría alcanzar objetivos móviles. El supuesto misil podría maniobrar en su fase terminal (de aproximación), lo que haría posible golpear algo tan pequeño como un portaaviones en movimiento con un alto grado de fiabilidad. Los analistas estadounidenses creen que el misil balístico anti-buques DF-21D (ASBM) puede alcanzar objetivos a 1500 kilómetros de su posición de lanzamiento. Pero quizá lo más importante, la sola energía cinética de la ojiva viajando a velocidades extremas en su fase final devastaría un portaaviones, llevándolo al menos al final de su misión. Aunque ha recibido menos atención, el misil balístico de corto alcance Iskander M de Rusia (SRBM) podría realizar el mismo truco.

Como dice el refrán, las armas que no han sido probadas no existen, y el DF-21D no ha sido sometido (o no hay ninguna indicación visible) a pruebas operacionales realistas. Tales pruebas requieren mucho más que simplemente demostrar que el misil puede maniobrar terminalmente. Requiere demostrar que los militares chinos pueden dominar cada eslabón de la cadena de la muerte entre encontrar un portador y poner un misil en su cubierta de vuelo. No hay ninguna indicación hasta ahora de que el PLA haya realizado el tipo de testeo intensivo y las pruebas necesarias para asegurar la capacidad. China ha lanzado una serie de satélites de vigilancia presumiblemente diseñados para soportar el DF-21, pero estos satélites pueden no ser confiables en condiciones de guerra. China podría desarrollar versiones de largo alcance del misil, pero esto simplemente multiplica los problemas asociados con la localización del objetivo.

Contramedidas

A pesar de esto, la Marina se ha tomado la amenaza del ASBM muy en serio. La respuesta de los Estados Unidos a los misiles balísticos anti-buques es una combinación de medidas ofensivas y defensivas básicas. En el lado ofensivo, los Estados Unidos esperan eliminar los lanzadores de misiles balísticos enemigos en la primera parte de cualquier conflicto, aunque la efectividad de los ataques contra blancos móviles o potencialmente endurecidos permanece en duda. Los Estados Unidos también utilizarán medios electrónicos de ataque para cegar los sensores enemigos, evitando que relacionen los datos de focalización precisos con los lanzadores.

En el lado defensivo, la Marina tratará de derrotar a los ASBMs a través de medios cinéticos y electrónicos. El enfoque cinético implica el uso de interceptores (el misil Raytheon SM-3 estándar), basado en escoltas equipados con Aegis, para destruir los ASBMs cuando se aproximan al portaaviones. El enfoque electrónico consistiría en orientar los sistemas de guiado de los misiles a medida que se aproximan al portador.

Sin pruebas extensas y realistas, no tenemos idea de la efectividad de estas contramedidas. Pueden depender de factores tácticos (si hay advertencia temprana, la distancia al objetivo y el número de misiles). Pero por cada bombardeo de ASBM Df-21 podemos esperar que los escoltas estadounidenses disparen algo, que otros caigan en el mar sin causar daño, y que algunos puedan golpear a los barcos estadounidenses, incluidos los portaaviones.

En caso de guerra, China o Rusia atacarán a los portaaviones estadounidenses en las circunstancias más ventajosas, posiblemente jugando con el factor sorpresa. Emplearán sistemas múltiples para confundir y abrumar a la defensa estadounidense. Dependerán de la amenaza de un ataque para mantener a los grupos de batalla de Estados Unidos lo más lejos posible de los centgros de operación. Por lo tanto, la Marina de los Estados Unidos (y por extensión, el gobierno de Estados Unidos y sus ciudadanos) deben tomarse en serio todos los sistemas de armas anteriores.

Pero la observación de que el enemigo tiene un misil o un torpedo que puede eliminar un portaaviones es solo el comienzo de una discusión sobre la vulnerabilidad del portaaviones. Disparar cualquier cosa a un portaaviones es una operación costosa y difícil.

Y más allá del coste monetario, lanzar un ataque abierto contra el grupo de batalla de un portaaviones estadounidense, con sus cruceros, destructores y submarinos, es casi con toda seguridad una misión suicida.

Así que hay dos incógnitas para cualquiera que piensa que tienen la posibilidad de hundir uno de estos enormes monstruos de acero.

¿Puedes hacerlo? Y si puedes, ¿vale la pena?

(El Profesor Robert Farley es un especialista en difusión militar, asuntos marítimos y seguridad nacional de la Escuela de Diplomacia y Comercio Internacional de Patterson en la Universidad de Kentucky)