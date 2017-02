Un grupo de doctores realizó una operación bastante peculiar a una mujer de 42 años en la India. La paciente se quejaba de sufrir jaquecas y sentir una extraña sensación de hormigueo, al ser trasladada al quirófano descubrieron que había un objeto extraño dentro de su cabeza. Se trataba de una cucaracha.

Además, la cucaracha estaba viva y se movía. Esto es algo que solo se compara a lo que veríamos en una película de terror o en nuestras pesadillas.

Según reportan desde The Indian Express, el Doctor M.N. Shankar explicó que buscaron en la cabeza de la paciente a través de varias cavidades usando un endoscopio. Lo que encontraron fue una cucaracha “de tamaño completo” moviéndose en la base del cráneo, en el espacio que se encuentra entre los dos ojos y separada del cerebro únicamente por un hueso.

La mujer fue al hospital durante el pasado martes por sufrir de un dolor intenso y ardor en los ojos. Al ser hospitalizada aseguró que sentía un “cosquilleo, como si algo se estuviese arrastrando” dentro de su cabeza. Los médicos estiman que la cucaracha tenía más de 12 horas allí atrapada, y se metió a través de las fosas nasales.

El momento de la extracción de la cucaracha quedó documentado en vídeo:

La operación duró unos 45 minutos y, según comentan los médicos, no es la primera vez que sacan cosas extrañas de la cabeza de sus pacientes. La única diferencia es que nunca habían encontrado una cucaracha.

Los médicos recomiendan que, en el caso de sospechar que un insecto se metió en nuestras narices u oídos, lo mejor que podemos hacer es ir al hospital y no intentar sacarlo por nuestros propios métodos. Aún así, es probable que muchos de nosotros no descansemos tranquilos durante las próximas noches pensando en todas las arañas, cucarachas e insectos que se nos podrían meter por la nariz. [vía The Indian Express / CNET]

