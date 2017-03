Miles Soloman nunca ha viajado al espacio o subido a bordo de la Estación Espacial Internacional. Eso no ha impedido a este estudiante de 17 años de Sheffield, en el Reino Unido encontrar un error en los datos registrados por los medidores de radiación del laboratorio en órbita.



El error ha aparecido cuando Soloman revisaba un montón de archivos excel con datos de radiación provenientes de unos medidores que había instalado el astronauta británico Tim Peake y que han estado funcionando seis meses a bordo de la estación espacial. Al final de la tabla, había una serie de entradas que se supone que debían registrar cero radiación. En lugar de ello mostraban valores negativos, algo que no debería ocurrir. Soloman explicaba a BBC:

Me percaté de que no debería haber energía donde no había radiación, pro en lugar de ello mostraba un valor de -1. Lo primero que pensé es que era imposible que registraran energía negativa, así que tenía que ser un error.