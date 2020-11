Imagen : NOAA

¿Por qué dejar la Tierra en busca de extraterrestres cuando puedes sumergirte directamente en nuestros océanos? Sin duda, los mares están llenos de todo tipo de rarezas que a menudo desafían la descripción, desde medusas de forma incomprensible hasta isópodos gigantes que pertenecen con más razón a una imagen B de la década de 1960. Por ejemplo, estos 12 extraños animales marinos, todos los cuales te harán cuestionar la realidad.



Medusas de aguas profundas



Imagen : NOAA

Lo que parece ser una alucinación inducida por la ciencia ficción provocada por una combinación de hongos mágicos, bollos de queso y aliento de rana es en realidad una medusa de aguas profundas conocida como hydromedusa. Los investigadores de la embarcación Okeanos Explorer vieron a este tipo en la Fosa de las Marianas cerca de un pequeño volcán en 2016. Vean otros ejemplos de medusas de aguas profundas que parecen no ser reales:



Imagen : NOAA

Imagen : NOAA

Pepinos de mar flotantes



Imagen : NOAA

Totalmente falso. Claramente, alguien tomó un pollo decapitado, lo pintó con aerosol rojo y lo arrojó al Océano Austral. Los científicos de la División Antártica Australiana, sin embargo, se han engañado a sí mismos al creer que es un pepino de mar flotante. Estas criaturas, si de hecho son reales, flotan en el agua con la esperanza de aterrizar en un lugar más ideal y rico en alimentos.



Portadores de peine



Imagen : NOAA

Pffft, buen intento, naturaleza. Esto parece un estornudo violento que tuve una vez durante un ataque de alergia.



La Oficina de Exploración e Investigación Oceánica de la NOAA no está de acuerdo, diciendo que es un ctenóforo lobulado, también conocido como portadores de peine. Los investigadores lo encontraron nadando cerca del monte submarino Malulu en el océano Pacífico. Estas son algunas de las criaturas más antiguas de la Tierra, y probablemente parientes lejanos (y me refiero a muy lejanos) con los humanos. Otros ctenóforos con una forma apenas más coherente son igualmente increíbles, como la que se muestra a continuación.

Imagen : NOAA

Hydroidolina



Imagen : NOAA

No, esta no es una condición médica. Tampoco es una nave espacial marciana de la versión de 1953 de La guerra de los mundos. Es un hidroide, una criatura muy parecida a un extraterrestre estrechamente relacionada con las medusas. Después de adherirse a las rocas, usan sus bocas con tentáculos de dos niveles para agarrar la comida que se desplaza cerca. Este magnífico espécimen fue visto en el monte submarino Leoso, un área que se extiende a ambos lados del límite entre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Samoa Americana y la ZEE de las Islas Cook.



Holoturias



Imagen : NOAA

He aquí el segundo pepino de mar para nuestra lista, este un pepino de mar holoturiano. Aquí, lo que parece ser una serpiente atrapada en el vientre de un osito de goma es en realidad un tracto digestivo lleno de sedimentos. Supongo que no hay que tener en cuenta el sabor en el fondo del océano Pacífico.



Estrellas de mar Asteroidea



Imagen : NOAA

Uf, parece que un estudiante universitario perdió un proyecto de arte. O eso o un pulpo fusionado de alguna manera con una antena de televisión anticuada. O, como señala NOAA, es simplemente una estrella de mar brillante que se aferra a una roca volcánica cerca del monte submarino Leoso.



Isópodos gigantes

Imagen : NOAA

Los isópodos gigantes parecen francamente prehistóricos, como lo que esperarías ver en una película de King Kong. Estos crustáceos que se alimentan del fondo están relacionados lejanamente con las chinches o roly-polys. Los isópodos gigantes son un raro ejemplo de gigantismo de aguas profundas, una hazaña evolutiva posible gracias a sus metabolismos increíblemente pacientes (pueden pasar un año o más entre comidas).



Un fascinante experimento de 2019 mostró a estas criaturas en acción, mientras demolían lentamente un cadáver de caimán en el fondo del Golfo de México. Mira si te atreves.

Pulpo Dumbo

Imagen : NOAA

Difícil sacar cara o cruz de esta ... cosa. Los xenomorfos de Alien son menos espeluznantes que este pulpo dumbo, visto en el Golfo de México en 2014. En esta foto, el pulpo dumbo en realidad está nadando lejos de la cámara, sus rechonchas aletas lo impulsan, aparentemente, hacia adelante. Curiosamente, esta postura corporal, en la que las patas del pulpo están enrolladas en su cuerpo, nunca se había visto antes de este momento.



Sifonóforo gigante



Imagen : Schmidt Ocean Institute

Al mirar esta foto, mi primera suposición es que una gimnasta rítmica comenzó a nadar sincronizada y nunca más se la volvió a ver. Esta forma de espiral ciertamente parece una cinta girando a través del océano, pero los científicos dicen que es un sifonóforo gigantesco. Y sí, está vivo, o al menos vivo en el sentido de que es una enorme colonia de individuos. Las diminutas criaturas se unen y cooperan para realizar diversas tareas. Estos colectivos en espiral están equipados con tentáculos punzantes para matar presas, por lo que es mejor que te mantengas alejado.



Arañas de mar



Imagen : NOAA

No, no, no, esto no puede ser real. O al menos, me niego a creer que esta gran araña marina, un artrópodo marino, habita en el mismo mundo que yo. Afortunadamente, esta criatura fue vista a 1.495 metros, lejos de los buceadores desprevenidos.



Tiburón duende



Imagen : Dianne Bray/Museum Victoria

Está bien, me rindo. Afortunadamente, los tiburones duende de aguas profundas son raros y no se ven a menudo, lo cual es bueno.



Esponja hexactinellida



Imagen : NOAA

Muy bien, es hora de terminar con esto. Echa un vistazo a esta esponja con tallos, que parece un diente de león que brota sus semillas de siembra. Estas esponjas, también conocidas como hexactinélidos, tienen esqueletos hechos de sílice, el mismo material que se usa para fabricar vidrio. Este espécimen fue visto cerca del atolón Johnston, a unos 1,512 km al oeste de Hawái.