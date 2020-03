500 museos por los que puedes dar un paseo sin moverte de tu casa durante la cuarentena

Filed to:

Estar en casa sin poder salir o saliendo sólo lo mínimo no significa que no podamos disfrutar del arte o la cultura. Que el aislamiento no mate tus ganas de aprender. Solo necesitas una conexión a Internet para disfrutar de más de 500 museos y galerías de arte.



Google Arts & Culture tiene una colección de más de 500 museos que se pueden visitar desde su página web. En la mayor parte de los casos son galerías de imágenes en alta resolución, pero algunas pinacotecas tienen visitas virtuales que son casi como estar allí.

La lista es masiva, aunque la página de inicio tiene algunas recomendaciones para empezar. Si buscas algún museo en concreto puedes consultar el listado por orden alfabético. A continuación te dejamos algunos enlaces interesantes: