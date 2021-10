Adam Warlock fue anunciado muy brevemente en una escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol.2. Ahora, por fin, su participación en el Universo Marvel acaba de ser confirmada, así como el actor que dará vida al personaje: Will Poulter, al que ya conocemos de We’re the Millers, Maze Runner y Midsommar.



Los primeros en hacerse eco del rumor fueron los responsables de Deadline, pero el rumor no tardó en ser confirmado por el propio director del film, James Gunn.

La llegada de Warlock a la tercera película de Guardianes de la Galaxia siempre ha sido un poco un secreto a voces. Ya en 2017 lo confirmó el mismísimo Kevin Feige precisamente cuando le preguntaron si el personaje iba a salir en Infinity War. “La llegada de Adam Warlock no será hasta Guardians 3", comentaba Feige en aquel momento. “Adam no es parte de Infinity War aunque por supuesto lo es en los cómics, pero a James Gunn siempre le ha gustado mucho el personaje.”

Will Poulter puede no ser una cara conocida para el gran púbico, pero tiene una trayectoria de lo más interesante. Su carrera comenzó con una película de éxito en Sundance: Son of Rambow. De ahí pasó a interpretar a Eustace Scrubb en la tercera película de Las Crónicas de Narnia. Después participó en We’re the Millers junto a Jennifer Aniston y Jason Sudeikis. Luego llegó The Maze Runner y apariciones junto a Leonardo DiCaprio en The Revenant , en Black Mirror: Bandersnatch, o Midsommar.

Interpretar a Adam Warlock probablemente no haga sino incrementar su caché. James Gunn se deshace en elogios sobre el actor, y bueno o no, va a tener la suerte de interpretar a uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel. Los detalles de su contrato no se han hecho públicos, pero es de esperar que no se limiten a Guardianes de la Galaxia Vol.3. Uno no libera a Warlock en el MCU para después dejarlo ir en silencio. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 comienza a rodar pronto. Su estreno está previsto para el 5 de mayo de 2023.