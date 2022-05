By

Pronto se cumplirán dos años desde que Epic Games comenzó su batalla contra Apple y Google por las comisiones que cobran estas compañías por las ventas en Apple Store y Google Play Store. Desde hace mucho tiempo Fortnite ya no está disponible en las tiendas de apps de iPhone y iPad, pero ahora es posible jugarlo de nuevo en estos dispositivos gracias a la nube de Xbox.

Y lo que es aún mejor: están disponibles de forma gratuita.

Sí, ya se que Fortnite es un juego gratuito (free to play), pero a lo que se refiere Epic Games con que está disponible gratis a través de Xbox Cloud es que no hace falta pagar por el servicio de la nube, no es necesario tener una suscripción a Xbox Game Pass. Según Microsoft y Epic Games, solo hace falta acceder a Xbox.com/play y tener una cuenta de Microsoft para comenzar a jugar Fortnite.

Xbox Cloud Gaming por ahora continúa en versión beta, lo que significa que su funcionamiento sigue siendo inestable y solo está disponible en algunos países, exactamente en 26 países al momento de escribir estas líneas, incluyendo España y México, aunque la mayoría de territorios de Latinoamérica aún no cuentan con el servicio. Además de la posibilidad de jugar Fortnite a través de Xbox Cloud, también está disponible mediante el servicio en la nube GeForce Now de Nvidia. [vía Tim Sweene / Epic]